Певица Алиса Мон рассказала о лучших отношениях в жизни

https://static.news.ru/photo/e9e1ff4e-742a-11eb-beb8-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/alisamon_club

56-летняя звезда 90-х годов Алиса Мон рассказала телеведущей Лере Кудрявцевой о самом лучшем романе в своей жизни, а также о причинах расставания со своим возлюбленным Михаилом.

Тогда страстный роман перерос в серьёзные отношения. Мон, которой было 38 лет, подарила возлюбленному Михаилу новую иномарку. Он даже ходил на родительские собрания к сыну певицы, а также стал старшим по подъезду. Но через три года Мон приняла решение разорвать отношения. Она пояснила, что мужчина хотел ребёнка, а певица не была настроена рожать, кроме того, с финансами было не очень.

Поэтому предложила расстаться. Сейчас он счастлив, его мечты сбылись, у него есть дочки. Значит, я всё сделала правильно. Но я его так сильно любила, что завидовала сама себе... возможно, и до сих пор его люблю... но ни о чём не жалею, — призналась исполнительница в эфире НТВ.

Михаил, который был младше Мон на 14 лет, неохотно вспоминает свой бурный роман. Он признался, что впал в депрессию сразу после расставания с артисткой, стал заедать проблемы и сильно поправился. Справиться с трудностями ему помогла будущая жена Анастасия.

Как писал NEWS.ru, музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал певицу Алису Мон после исполнения песни Artik & Asti «Под грустный Дэнс» на шоу «Суперстар! Возвращение». Он заявил, что у Мон получилось схватить настроение и манеру исполнения песни — бездушную, холодную и без отсутствия индивидуальности. Соседов уверен, что эту песню может спеть кто угодно.