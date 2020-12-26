Соседов обрушился с критикой на Алису Мон на шоу «Суперстар»

https://static.news.ru/photo/1e686a8c-423a-11eb-b48e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Музыкальный критик Сергей Соседов обрушился с резкой критикой на певицу Алису Мон на шоу «Суперстар! Возвращение» после исполнения песни Artik&Asti «Под грустный Дэнс».

Все последние выпуски программы жюри относилось к Алисе Мон благосклонно. Однако в последний раз Соседов буквально набросился с резкой критикой на певицу. Песню Artik&Asti «Под грустный Дэнс» он назвал «модной безделушкой» и отметил, что Мон сумела схватить настроение и манеру исполнения песни — бездушное, холодное и с отсутствием индивидуальности.

Это может спеть в принципе кто угодно. Более того, я здесь Алису Мон не услышал. Казалось, что это поют Artik&Asti. Голос абсолютно имперсональный, лишён красок. Однообразный, холодный, как шарманка. Одно и то же. Это муторно, — сказал Соседов.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Сергей Соседов ответил на обвинения телезрителей шоу «Суперстар» о том, что он «засуживает» исполнителей. По мнению эксперта, звёзды должны иметь объективное мнение о том, что они поют и как исполняют известные хиты.