Умер народный артист России и Украины Народный артист России и Украины Валерий Ивченко умер на 85-м году жизни

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Валерий Ивченко

Народный артист России и Украины Валерий Ивченко ушел из жизни в возрасте 84 лет, сообщила пресс-служба Большого драматического театра имени Товстоногова. Актер работал в БДТ с 1983 года.

2 марта ушел из жизни артист БДТ им. Г. А. Товстоногова, народный артист России и Украины Валерий Михайлович Ивченко, — сообщили в театре.

Артист проработал в петербургском Большом драматическом театре более 40 лет, в котором выступал до конца жизни. В последние годы Ивченко играл в БДТ в спектаклях «Алиса» с Алисой Фрейндлих в постановке Андрея Могучего, исполняя роль Шляпника, а также в собственном моноспектакле «Кроткая» по одноименной повести Федора Достоевского.

Помимо театра, Ивченко сыграл много ролей в кино. Среди фильмов с его участием — «Замри, умри, воскресни», «Балаган», «Супермент», а также сериалы «Крот 2», «Брежнев» и «Женский роман».

Валерий Ивченко родился 20 ноября 1939 года в Купянске Харьковской области. В 1961 году окончил студию при Харьковском драмтеатре имени Шевченко, затем, в 1978 году, закончил режиссерский факультет Киевского государственного института театрального искусства.

В 1980 году Ивченко получил звание народного артиста Украинской ССР. В 1994 году ему было присвоено звание народного артиста России.

4 февраля скончался российский актер Павел Маркин, известный по ролям в сериалах «Мент в законе» и «Моя прекрасная няня». Его коллега Александр Загоскин рассказал, что артист умер в машине скорой помощи, его похороны артиста состоялись только 29 февраля.