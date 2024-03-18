СВО, осуждение Макаревича, Донецк: где сейчас певец Александр Иванов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Иванов

Певец и автор песен Александр Иванов прославился как лидер группы «Рондо» и исполнением песен «Я буду помнить», «Мечты», «Боже, какой пустяк». Что известно о карьере и личной жизни артиста, какие последние новости выходили о нем?

Чем известен Александр Иванов

Александр Иванов родился 3 марта 1961 года в Москве. Окончив школу, пошел служить. Его определили в танковые войска, расположенные в Германии в городе Плауэн. Через год на базе армейского оркестра он создал собственный музыкальный коллектив, который специализировался на исполнении рок-композиций.

Профессионально заниматься музыкой Иванов начал в 1981 году, выступал в группах «Кратер», «Аэропорт», «Алло», «Монитор». В 1986 году музыкант стал участником рок-группы «Рондо», а спустя год вместе с другими участниками коллектива отделился от руководителя и начал работать над собственными проектами, оставив при этом оригинальное название группы.

В 2003 году Иванов занялся сольной карьерой, но при этом «Рондо» осталось его музыкальной группой. К своим проектам артист регулярно привлекает участников коллектива.

Что известно о личной жизни Александра Иванова

Александр Иванов был дважды женат. В первый раз он сыграл свадьбу в 1987 году с хореографом Еленой Ивановой. Спустя год у них родилась дочь Карина. Этот брак распался в 2007 году.

Второй раз музыкант женился в 2008 году на Светлане Федоровской. В 2009 году у них родился сын Александр, а в 2015-м — дочь Светлана. По словам певца, личная жизнь влияет на его творчество, а счастливые отношения для него — это источник вдохновения для создания новых композиций.

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Александр Иванов с женой Светланой Федоровской

Как Александр Иванов относится к СВО

Александр Иванов поддерживает проведение спецоперации. После начала СВО артист был готов оставить сцену и отправиться на передовую.

«Когда началась спецоперация, я как бывший танкист попросил узнать, возможно ли стать ее участником. Порыв мой был очень искренен. Но мне сказали, что по возрасту не подхожу — все-таки уже 61 год. К тому же танки сегодня другие — там не нужен заряжающий, а это моя военно-учетная специальность. Меня попросили помочь иначе: делать то, что умею лучше всего. То есть петь, выступать для наших ребят, поддерживать страну, президента», — рассказал он «Вечерней Москве».

Иванов не поддерживает артистов, которые после начала СВО уехали жить за границу. При этом он считает, что не все сделали свой выбор по политическим мотивам. По мнению музыканта, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) поддержал Украину из-за того, что у него бизнес в этой стране.

«Считаю, что нельзя плевать в колодец, из которого пил. А Макаревич всегда был человеком радикальным, хотя все свои блага получил как раз за то, что подлизывался к политикам. Мне его позиция понятна с самого начала: знаю, что у него на Украине был бизнес. И впрягся он не за мир, не по политическим мотивам, а чисто из-за этого», — сообщил Александр Иванов.

Фото: Elena Sikorskaya/Global Look Press Александр Иванов

Чем сейчас занимается Александр Иванов

После начала спецоперации Александр Иванов вместе с коллективом группы «Рондо» начал выступать в госпиталях перед военнослужащими.

«Мы с группой устраивали концерт в Институте хирургии имени Вишневского, где лечат наших бойцов, участвовали в туре „Zа Россию“. И я все же надеюсь, что смогу попасть если не на передовую, то в Донецк — для меня это принципиально», — делился музыкант.

Александр Иванов также активно гастролирует по России с концертами и принимает участие в съемках на телевидении. На днях он появился в выпуске программы «Сегодня вечером». Артист ведет социальные сети, в которых освещает деятельность группы и свою жизнь, в частности, опубликовал фото с избирательного участка, сообщив, что поучаствовал в президентских выборах.

После огласки своей гражданской позиции артист был внесен в санкционные списки Литвы и Украины.

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