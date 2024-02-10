Названы музыканты, которые могут вернуться на большую российскую сцену Продюсер Рудченко: на большую сцену могут вернуться Салтыков, Чичерина и Польна

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/global Look Press

Виктор Салтыков

На большую российскую сцену могут и достойны вернуться Юлия Чичерина, Виктор Салтыков, Александр Иванов («Рондо»), Ева Польна («Гости из будущего»), Павел Титов (Паскаль) и Ирина Забияка (группа «Чи-Ли»), рассказал NEWS.ru продюсер Павел Рудченко. По его словам, у всех этих артистов отличный вокал и узнаваемый тембр.

Виктор Салтыков, Чичерина, Александр Иванов, Паскаль (Павел Титов), Забияка (группа «Чи-Ли»), Ева Польна («Гости из будущего»). Это самобытные артисты, у них интересный материал, они поют душой и очень тонко чувствуют зрителя. У них запоминающийся тембр. Они обладают вокалом. Артисты, мне кажется, делали бы качественный контент, что подправило бы нашу эстраду и качество ее материала, — добавил Рудченко.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев заявил NEWS.ru, что со временем российская рок-группа «Машина времени» стала похожа на британскую The Rolling Stones. Эксперт назвал «Машину времени» одним из столпов музыкальной индустрии России.

По словам музыкального критика, российская группа на сцене уже свыше 50 лет. Он подчеркнул, что для мира музыки это очень серьезная выдержка, «не все группы выдерживают, часто исписываются через 10–15 лет».

Накануне в Москве скончался основатель и автор названия группы «Машина времени» музыкант Юрий Борзов. Причиной смерти 70-летнего артиста, предположительно, стал сердечный приступ. Тело Борзова нашли в его квартире в Басманном районе столицы, он лежал на полу в домашнем халате, следов насилия эксперты не обнаружили.