Назван российский аналог величайшей рок-группы The Rolling Stones Музкритик Бабичев назвал «Машину времени» аналогом The Rolling Stones

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Андрей Макаревич

Музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что со временем российская рок-группа «Машина времени» стала похожа на британскую The Rolling Stones. В беседе с NEWS.ru эксперт назвал «Машину времени» одним из столпов музыкальной индустрии России.

У «Машины времени» большая история. Если Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), когда создавал группу, ориентировался на The Beatles, которых он, по его словам, слушал с утра до вечера, старался им подражать, то со временем все-таки я бы их сравнивал с The Rolling Stones, — отметил Бабичев.

По словам музыкального критика, российская группа на сцене уже свыше 50 лет. Он подчеркнул, что для мира музыки это очень серьезная выдержка, «не все группы выдерживают, часто исписываются через 10–15 лет».

С The Beatles сравнивать нельзя, так как они продержались около 10 лет, а The Rolling Stones работают до сих пор. «Машина времени» — один из столпов российской музыки, не только рока, их стиль трудно определить — есть и рок, и бардовская песня, когда Макаревич поет исключительно под гитару. Сейчас сложно придерживаться одного стиля. Время диктует свои правила, нужно привлекать как можно больше слушателей, — заключил собеседник.

Ранее в Москве скончался основатель и автор названия группы «Машина времени» музыкант Юрий Борзов. Причиной смерти 70-летнего артиста, предположительно, стал сердечный приступ. Тело Борзова нашли в его квартире в Басманном районе столицы, он лежал на полу в домашнем халате, следов насилия эксперты не обнаружили.