Последние новости шоубиза 18 марта: SHAMAN, Кологривый, Лолита, Ивлеева

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Shaman (Ярослав Дронов), Лолита Милявская, Анастасия Ивлеева

Певица Лолита Милявская заявила, что не собирается ехать в Донбасс, а актер Никита Кологривый устроил скандал на фан-встрече в Новосибирске. Какие еще последние новости российского шоу-бизнеса известны сегодня, зачем исполнитель Ярослав Дронов (SHAMAN) перекрестился на выборах, какое фото опубликовала блогер Анастасия Ивлеева?

Какие последние новости известны о SHAMAN

SHAMAN 17 марта пришел на избирательный участок в одной из московских школ и сообщил, что решил проголосовать на выборах президента в очном формате, потому что он — «простой русский парень».

Перед тем как опустить бюллетень в урну, певец перекрестился. По мнению священника РПЦ Олега Стеняева, в момент выборов SHAMAN сделал такой жест, поскольку «уповал на Бога — что он усмотрит для нас нечто лучшее».

«Мы выбираем не религию. Идут выборы президента, поэтому тут религиозной пропаганды не было никакой. А то, что человек крестится, — ну, может быть, он уповает на Бога — то, что Он усмотрит для нас нечто лучшее», — сказал RTVI служитель храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках и миссионер протоиерей Олег Стеняев.

Он добавил, что «вообще-то, запрещено имя Божие употреблять всуе» и что «крестные знамения мы на себя накладываем только в какие-то очень важные моменты нашей жизни».

Фото: Александр Щербак/ТАСС Певец Shaman (Ярослав Дронов) во время голосования на выборах президента России на избирательном участке

Какие последние новости известны о Кологривом

Звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый поругался с организаторами его фан-встречи в Новосибирске. Он обвинил их в неумении встречать гостей и покинул кинотеатр, где должно было состояться мероприятие.

«Вынужден покинуть этот замечательный кинотеатр, потому что здесь не умеют встречать гостей, к сожалению. Я сделаю фан-встречу и организую. Мы с вами все встретимся там и избежим хозяев, которые панибратски относятся к тем людям, которых я привез, чтобы они кино развивали в Новосибирске», — объяснил актер.

В пресс-службе Корпорации развития региона рассказали, что у одного из членов команды Кологривого возникли претензии к руководству кинотеатра «Победа», где проходила встреча. Позже конфликт удалось уладить, и артист вернулся к поклонникам.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Актер Никита Кологривый во время автограф-сессии в рамках кинофестиваля «Семейные традиции» в кинотеатре «Победа» в Новосибирске

Какие последние новости известны о Лолите

Лолита Милявская ответила телеведущей Ксении Собчак, которая приглашала ее принять участие в выборах президента России и «зайти в ту дверь». Певица заявила, что проголосовала еще 15 марта, но у нее нет этому фотоподтверждения.

«Получила письмо от Ксении Собчак с фото после электронного голосования. Докладываю, проголосовала еще 15 марта, но скрин сделать не додумалась. И всех с Прощеным Воскресеньем!» — написала она в Telegram-канале.

Ранее Лолита сообщила, что не планирует посещать Донбасс, как это сделал ее коллега народный артист России Филипп Киркоров. Она подчеркнула, что гордится и восхищается поп-королем, но сама не считает возможным пытаться вернуться на сцену после «отмены» из-за участия в «голой» вечеринке с помощью поездок в ДНР и ЛНР.

«Нет, я не планирую ехать в Донбасс. Я не считаю это нужным. Я была в Донецке и в Луганске. Меня нельзя обвинить в том, что я не ездила. Я не хочу, чтобы это выглядело нарочно. Взяла, поехала... Чтобы что?» — цитирует исполнительницу Telegram-канал BRIEF.

Лолита также рассказала, что ей пишут много людей из Донецка и Луганска.

«Говорят „нефиг тут делать“. Что это вы приноровились ездить? Нам сейчас не до песен», — добавила она.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певица Лолита Милявская перед началом торжественной церемонии вручения российской национальной музыкальной премии «Виктория-2024»

Какие последние новости известны об Ивлеевой

16 марта Анастасия Ивлеева посетила выборы президента России и опубликовала соответствующий снимок, подписав его: «Та самая дверь».

Telegram-канал SHOT также сообщил, что шкаф, из-за которого блогер подала в суд на мебельную компанию из Санкт-Петербурга, выставят на аукцион, а вырученные деньги направят на нужды спецоперации.

«Шкаф, из-за которого судится Ивлеева, продадут и направят деньги на нужды СВО. Сама блогер подала апелляцию, требуя увеличить сумму компенсации. Ранее она выиграла всего шесть тысяч рублей. Как заявил SHOT руководитель мебельной компании из Петербурга Дмитрий Ларичкин, гардероб, где Ивлеева должна была хранить свои брендовые вещи, будет выставлен на аукцион. На следующей неделе его сборка должна завершиться», — пишет SHOT.

Читайте также:

Филипп Киркоров: последние новости 18 марта, татуировка, новое шоу на ТНТ

Пугачева и Галкин: последние новости 18 марта, скандалы, возвращение

Королевская семья Великобритании: последние новости 18 марта, Кейт, Уильям