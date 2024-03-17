Кологривый устроил скандал на фан-встрече в Новосибирске Кологривый заявил, что в Новосибирске не умеют встречать гостей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Кологривый

Звезда сериала «Слово пацана» актер Никита Кологривый поругался с организаторами фан-встречи с ним в Новосибирске. Он обвинил их в неумении встречать гостей и покинул кинотеатр, где должно было пройти мероприятие, пишет NGS.ru.

Вынужден покинуть этот замечательный кинотеатр, потому что здесь не умеют встречать гостей, к сожалению. <...> Я сделаю фан-встречу и организую. Мы с вами все встретимся там и избежим хозяев, которые панибратски относятся к тем людям, которых я привез, чтобы они кино развивали в Новосибирске, — заявил он.

В пресс-службе Корпорации развития региона отметили, что у одного из членов команды актера возникли претензии к руководству кинотеатра «Победа», где проходила встреча. Позже конфликт удалось уладить, и актер вернулся к своим поклонникам.

Ранее Кологривый рассказал, что родители не сразу поверили в то, что он сможет добиться успеха в своем ремесле. Артист признался, что терпел унижения от родственников. Кроме того, актер обратился ко всем родителям и призвал не говорить детям фразы в духе: «Не надо никуда ехать» или «Не получится». По его словам, из-за этого может вырасти «очередное эмоционально больное поколение». Кологривый подчеркнул, что детей, наоборот, нужно поддерживать и вселять веру в себя.