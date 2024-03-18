«Хочу себя изолировать от россиян»: куда пропала актриса Ада Роговцева

Фото: Валерий Матыцин/ITAR-TASS

Ада Роговцева

Народная артистка СССР Ада Роговцева сейчас живет в Киеве и поддерживает ВСУ. Что она говорила о России, как на ее заявления реагировали коллеги из РФ?

Чем известна Роговцева

Ада Роговцева родилась 16 июля 1937 года в городе Глухове на Украине. Окончила Киевский государственный театральный институт им. И. К. Карпенко-Карого.

В кино артистка дебютировала в 1956 году в мелодраме «Когда поют соловьи». Также она снималась в проектах «Флаги на башнях», «Когда начинается юность», «Салют, Мария!», «Укрощение огня», «Вечный зов», «Девочка, хочешь сниматься в кино?», «Дети как дети», «Хозяйка», «Высокая проба», «За что?», «Зимний роман», «Дурная привычка», «Счастье по рецепту», «Кавказ», «Я вернусь», «Ермоловы», «Тарас Бульба», «Танец нашей любви», «Мечтать не вредно», «Красотка Ляля», «Плохая соседка», «Преданная», «Где деньги», «Лучшие выходные» и других.

Всего в фильмографии Роговцевой более 120 работ.

Что известно о личной жизни Роговцевой

Ада Роговцева с 1959 по 2004 год была замужем за народным артистом СССР Константином Степанковым. В 2004 году он скончался.

В браке родилось двое детей. Сын Константин, появившийся на свет в 1962 году, занимался театральной и кинорежиссурой. Он умер в 2012 году от онкологического заболевания.

«Меня на этом свете нет. После смерти сына меня не стало», — говорила Роговцева.

Дочь — Екатерина. Родилась в 1972 году, тоже стала актрисой.

Что Роговцева говорила о России

В 2019 году Ада Роговцева раскритиковала менталитет россиян и призвала украинцев изолироваться от них. По ее словам, россиян якобы приучили думать, что украинцы — «вымышленный народ с вымышленной речью». Также Роговцева была недовольна из-за того, что россияне «считают Крым своим».

«Их нельзя переговорить, переучить, наверное, надо изолировать себя от них», — говорила артистка.

После начала спецоперации Роговцева заявляла, что украинцы не простят русских еще минимум несколько поколений, поэтому им необходимо покаяться. Актриса отмечала, что, несмотря на свой преклонный возраст, чувствует себя «стаканом, переполненным ненавистью».

«Я ненавижу! Мне столько лет, а я только начинаю осознавать по-настоящему, что я украинка. Потому что я была под советской властью, под влиянием, под глупостью каких-то уже современных наших течений», — комментировала она.

Фото: Petro Poroshenko/via Global Look Press Петр Порошенко и Ада Роговцева (слева направо)

Как российские актеры реагировали на заявления Роговцевой

Народная артистка РСФСР Татьяна Семина называла Аду Роговцеву фашисткой.

«Она давным-давно стала просто фашисткой. Когда мы вместе снимались, она была нормальным человеком. Никаких конфликтов и разногласий у нас никогда не было. Все наши встречи проходили нормально. Но потом она пошла по партийной линии, стала Героем Украины (звание присвоили в 2007 году). И, отталкиваясь от Героя Украины, понесла эту ахинею. От нее все коллеги давно отреклись. Мы все, кто снимался с ней, просто вытаращили глаза от ее заявлений. Поначалу обсуждали: „Как это она такое говорит? Что это такое?“ А сейчас мы ее просто забыли. Люди меняются. Сволочи они, господи боже мой, просто предатели. Предатели и стукачи были еще при тех фашистах, времен Второй мировой войны. И сегодняшние такие же», — высказывалась она MK.RU.

Народный артист России Александр Пашутин предположил, что Роговцеву «плохо воспитывали или она не знает историю».

«Я даже понять ее логики не могу, когда она выступает против России. Актеры редко отличались аналитическим складом ума, но тут что-то совсем плохи дела. То ли плохо ее воспитывали, то ли она не знает историю. Объяснить ее поведение невозможно», — возмущался актер.

Народный артист РФ Юрий Назаров считает, что Роговцева «впитала в себя всю грязь, что льется на Россию».

«Думаю, здесь два момента работают. Во-первых, она впитала в себя всю эту грязь, что льется на Россию, и перестала зерна от плевел отличать — их там всех конкретно обрабатывают, на Украине. Во-вторых, все-таки возраст. Не всем ясный разум к старости сохранить удалось, видимо, раз Ада такое говорит о России», — комментировал он.

Чем сейчас занимается Роговцева

По данным СМИ, сейчас Ада Роговцева живет в Киеве и всячески поддерживает Вооруженные силы Украины. Актриса регулярно выступает перед бойцами ВСУ.

Роговцева ушла из Киевского русского драматического театра имени Леси Украинки, где прослужила 35 лет. Сейчас она зарабатывает тем, что ездит по стране с творческими вечерами.

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