Пугачева, критика артистов, одиночество: как живет актриса Тамара Семина

Фото: Павел Смертин/ИТАР-ТАСС

Актриса Тамара Семина

Народная артистка РСФСР Тамара Семина прославилась ролями в фильмах «Воскресение», «Безотцовщина», «Вечный зов». Чем сейчас занимается актриса, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Тамара Семина

Тамара Семина родилась 25 октября 1938 года в городе Льгов в Калужской области. После окончания школы она поступила на родине в педагогический институт, однако позднее забрала документы и уехала в Москву, где окончила ВГИК.

Дебют Семиной на экране состоялся в комедии «Человек за бортом». Первые награды актриса получила за драматическую роль Катюши Масловой в экранизации романа Льва Толстого «Воскресение». Ее называли лучшей артисткой Советского Союза 1961 года. Затем она снялась в лентах «Коллеги», «Порожний рейс», «День счастья», «Время, вперед!» и других.

Тамара Семина совмещала съемки в кино с карьерой на телевидении, в частности вела программу «Дела ваше» на Первом канале и принимала участие в качестве гостя на ток-шоу.

Как Тамара Семина относится к Пугачевой

Тамара Семина высмеяла заявления певицы Аллы Пугачевой после того, как она прилетела в Москву в августе 2022 года и заявила журналистам, что намерена навести порядок не только в своей голове, но и в головах других.

«Пусть Пугачева веселится: хрен с ней. Это ее личное дело, господи Боже мой. Да и потом: „Старый, что малый“. Она возомнила о себе, что она — одна-единственная во всем мире. И пусть живет так. Мне лично просто смешны все ее слова и выражения! Ничего умного не услышу!», — заявила Семина.

По мнению артистки, общественности не нужно концентрировать свое внимание на Алле Пугачевой. Также Семина не считает нужным возвращать исполнительницу на родину.

«Пусть там и остается! Не надо их возвращать. На родине им плохо, они хвосты поджали и удрали. Ну и скатертью дорога! Россия им все отдала, отдала, отдала... А теперь они вот так вот с Матушкой-Родиной. Им до фени эта Родина!» — сказала она.

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press Алла Пугачева

Кого из артистов критиковала Семина

Тамара Семина поддержала закрытие шоу телеведущего Ивана Урганта на Первом канале. По словам актрисы, она относилась к программе «Вечерний Ургант» предвзято.

«Подумаешь, его не будет на Первом канале! Зрители скажут, по-моему, только спасибо за это. Одним гадом стало меньше! Лично мне он до лампочки. И таких, как я, очень много. <...> В общем, так и напишите: я без Урганта страдать не буду», — отметила она.

Также Семина прокомментировала заявление народной артистки СССР Ады Роговцевой, которая призывала украинцев окончательно изолироваться от россиян.

«Она давным-давно стала просто фашисткой. Когда мы вместе снимались, она была нормальным человеком. Никаких конфликтов и разногласий у нас никогда не было. Все наши встречи проходили нормально. Но потом она пошла по партийной линии, стала героем Украины. И, отталкиваясь от героя Украины, понесла эту ахинею», — сообщила Семина MK.RU.

Чем сейчас занимается Тамара Семина

Тамара Семина последний раз снималась в кино в 2022 году. Тогда она появилась на экране в сериале «Не дождетесь». 25 октября 2023 года артистка отметила свое 85-летие. Праздничный день она провела в одиночестве. Детей у нее нет, а супруг актер Владимир Прокофьев ушел из жизни еще в 2005 году.

Актриса признавалась, что с учетом положенной ей московской надбавки за звание народной она живет на пенсию в размере 50 тысяч рублей. По словам Семиной, если бы не доплата от мэра столицы, она не смогла бы содержать себя.

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