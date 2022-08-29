«Пуп земли»: Сёмина возмутилась словами Пугачёвой о «порядке в головах» Сёмина назвала Пугачёву самовлюбленной после обещания навести порядок в головах россиян

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачёва

Тамара Сёмина возмутилась словами Аллы Пугачёвой о том, что она приехала «наводить порядок» в головах россиян. Актриса заявила, что ей смешны все слова и выражения певицы и ничего умного от нее она не надеется услышать, пишет ProZvezd.

Почему так акцентируют внимание на ее словах? Это ж с ума сойти! Пугачёва — самовлюбленная женщина. Вбила себе в голову, что она — пуп земли, — не скрывает эмоций артистка.

Выходки певицы Сёмина сравнила с поведением избалованного ребенка.

Пусть Пугачева веселится: хрен с ней. Это ее личное дело. Да и потом: «Старый, что малый». Она возомнила о себе, что она — одна-единственная во всем мире. И пусть живет так, — не стала стесняться в выражениях актриса.

Тамара Сёмина — народная и заслуженная артистка РСФСР. На ее счету более 100 ролей в кино. За главную роль в фильме «Воскресение» журнал «Советский экран» назвал ее лучшей актрисой 1961 года. А после исполнения роли Анфисы в фильме «Вечный зов» Сёмина буквально стала национальным кумиром. Актриса награждена орденом Почета и Трудового Красного Знамени.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачёва вернулась в Россию после длительного нахождения за границей. Артистка в беседе с журналистами заявила, что собирается «наводить порядок» в своей голове и головах россиян.