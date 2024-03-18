«Русские во всем виноваты»: где сейчас украинский политолог Вячеслав Ковтун

Фото: Социальные сети

Вячеслав Ковтун

Украинский политолог Вячеслав Ковтун, прославившийся благодарю участию в программах на российском телевидении, пропал с экранов. Как и где он живет сейчас, что известно о его личной жизни?

Чем известен Ковтун

Вячеслав Ковтун родился 17 мая 1968 года в Каракуле. Учился на истфаке Киевского университета имени Шевченко. После этого окончил аспирантуру Института национальных отношений и политологии НАН Украины.

Ковтун в те годы стал ориентироваться на западные тренды, познакомился со многими политологами, которые имели аналогичные взгляды. Он отслужил положенный срок в армии, сначала на Украине, в учебной части, затем в Венгрии.

В 18 лет Ковтун был помощником депутатов, приближенным лицом для многих чиновников.

После защиты диссертации получил приглашение на работу в административный центр при президенте Украины. Это было время правления президента Леонида Кравчука.

Он также был членом «Либеральной партии», предпринимал две попытки баллотироваться в Раду.

При этом карьера Ковтуна на телевидении не сложилась, поэтому он поехал в Россию, где стал медийным лицом, участником теледебатов и программ, среди которых: «Специальный корреспондент», «Право голоса», «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», «Место встречи».

Фото: Социальные сети Вячеслав Ковтун

Что известно о личной жизни Ковтуна

В программе «Судьба человека» в 2017 году Вячеслав Ковтун рассказывал, что женат на женщине по имени Юлия, с которой узаконил отношения в ранней молодости. У пары есть трое детей.

Однако в 2021 году вышла передача «Новые русские сенсации». В ней Юлия рассказала, что за последние годы ее супруг сильно изменился, перестал заботиться о ней и детях. По словам женщины, Ковтуна интересовали только карьера и любовницы. Кроме того, Юлия заявила, что политолог поднимал на нее руку. В итоге пара развелась.

«У нас есть медицинские заключения, экспертизы, побои снимали. 2002 год закончился тем, что бытовой скандал привел к тому, что я получила, мой ребенок, который встал между нами, получил головой об стенку. Он меня душил, заливал мне воду, чтобы я не могла дышать. Так как я женщина достаточно немелкая, тяжело, в общем-то. Но он до болезни, будучи крупным человеком, со мной легко справлялся. Крутил меня. И синяки были, и ссадины», — признавалась бывшая жена Ковтуна.

Куда пропал Ковтун

В 2023 году зрители спросили у телеведущего Андрея Норкина, куда пропал Вячеслав Ковтун, который неоднократно становился гостем его программы «Место встречи».

Норкин ответил, что давно не видел политолога, однако знает, что он уехал из России перед началом спецоперации, после чего попытался устроиться на польское телевидение. При этом Ковтун не смог получить должность.

«Про Ковтуна я ничего не знаю уже, наверно, года полтора, что ли. Последнее, что я знаю, мне кто-то приносил — какая-то распечатка с Украины, что он якобы был где-то в Варшаве, пытался попасть на местное польское телевидение, но не получилось. Не знаю ничего — но я, в общем, с ним никогда не поддерживал отношений», — прокомментировал журналист.

Фото: Социальные сети Вячеслав Ковтун

По данным «Царьграда», в марте 2022 года, после начала СВО, Ковтуна видели в Подмосковье. Об этом изданию рассказывал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией России Виталий Бородин. Он заявил, что ему и его семье поступали угрозы от спецслужб Украины, а в марте 2022 года Ковтун напал на него.

«Вы русские свиньи, из-за таких, как вы, на Украине убивают наших мирных граждан и детей», — процитировал Бородин слова Ковтуна, который во всем обвинил россиян.

Бородин сообщил, что пытался успокоить оппонента, но у него не получилось, и пришлось вызывать полицию. Чем закончилась история и действительно ли она произошла — неизвестно.

Где сейчас может находиться Ковтун

В апреле 2023 года Вячеслав Ковтун в соцсетях сменил семейное положение, указав, что находится в отношениях с некой Илоной Ткаченко. СМИ сообщали, что именно из-за нее политолог развелся с женой.

По предположению СМИ, Ковтун может находиться с ней в Чехии. По другим данным, он пребывает в Турции. Однако информация не подтверждена.

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