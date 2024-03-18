Что известно о возможной смерти короля Британии Карла III: правда или нет

Фото: royal.uk

Король Карл III

Новость о возможной смерти 75-летнего короля Великобритании Карла III появилась сегодня, 18 марта. Какие известны подробности, что сейчас происходит около Букингемского дверца?

Что известно о сообщениях о смерти Карла III

Информация о смерти короля Карла III появилась сегодня в российских СМИ. Некоторые источники опубликовали фотографию с якобы официальным заявлением Букингемского дворца. Однако новость оказалась фейком.

Пресс-служба Букингемского дворца опровергла слухи о смерти короля Карла III. Во дворце заявили, что король продолжает вести официальные и частные дела.

При этом в Великобритании спустили флаг над Букингемским дворцом и некоторыми правительственными зданиями. Подобные действия предпринимают в случае объявления о смерти короля или члена королевской семьи.

«Согласно сообщениям, производственный отдел BBC Events был уведомлен о необходимости следить за „важным заявлением“ королевской семьи в связи с текущими проблемами со здоровьем», — сообщил The News.

Что известно о заболевании Карла III

В начале февраля в Букингемском дворце сообщили, что у короля Великобритании обнаружили онкологическое заболевание во время процедур, связанных с увеличением простаты. Уточнялось, что Карл III отложит свои публичные обязанности, но продолжит исполнять государственные, а также не оставит работу с документацией.

«Во время недавней процедуры в больнице по поводу доброкачественного увеличения простаты у короля была отмечена отдельная проблема, вызывающая озабоченность. Последующие диагностические тесты выявили форму рака. Сегодня Его Величество приступил к регулярному лечению», — говорилось в сообщении.

Монарх решил обнародовать информацию о своем заболевании, чтобы не допустить слухов и оказать поддержку тем, кто борется с раком. Карл III планировал в кратчайшие сроки вернуться к полноценной общественной деятельности.

В январе Карл III успешно перенес операцию после обнаружения у него увеличенной простаты, его состояние оценивалось как «хорошее». Монарха госпитализировали в лондонскую клинику 26 января для лечения связанных с увеличением предстательной железы проблем.

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press Король Карл III

После операции монарх поблагодарил всех, кто отправил ему добрые пожелания, и выразил радость по поводу положительного влияния информации о его диагнозе на общественное здравоохранение.

Чем занимался Карл III последние дни

По данным Daily Mail, в последний месяц Карл III продолжал лечение от рака, в связи с чем не исполнял общественные обязанности. Король 5 марта прибыл в свою резиденцию Кларенс-Хаус, где продолжил работать с государственными бумагами. Как сообщал источник, монарх находился в хорошем настроении.

Последний раз о деятельности Карла III сообщали 10 марта, когда он трогательно отдал дань уважения покойной королеве Елизавете II в честь Дня матери. На официальном аккаунте королевской семьи в социальной сети Twitter (X) король пожелал мирного воскресенья всем матерям и тем, кто по ним скучает. Опубликованное сообщение он сопроводил эмодзи в виде розового цветка.

«Желаю всем матерям и тем, кто сегодня скучает по своим мамам, мирного материнского воскресенья», — заявил он, сопроводив публикацию черно-белым фото с матерью.

Во время болезни британский король Карл III отказался от помощи главного наследника — принца Уильяма, сообщает издание Daily Mail. По его данным, герцог Кембриджский предлагал отцу свою помощь в проведении официальных мероприятий на время его лечения, однако монарх так ею и не воспользовался.

«Долгая традиция монархов, опасающихся собственных наследников, продолжается», — отмечает Daily Mail.

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