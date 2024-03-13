Королевская семья Великобритании: последние новости 13 марта, принц Уильям

Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Принц Уильям, Кейт Миддлтон

Супруге принца Уильяма Кейт Миддлтон пришлось появиться на публике после скандала с ретушированием фото, а принц Гарри и Меган Маркл могут воспользоваться этим инцидентом для реабилитации себя в глазах общественности. Какие известны последние новости о королевской семье сегодня?

Какие известны последние новости о принце Уильяме

Король Карл III отказался от помощи главного наследника — принца Уильяма, который предложил отцу свою помощь в проведении официальных мероприятий на время его лечения, сообщает издание Daily Mail.

«Долгая традиция монархов, опасающихся собственных наследников, продолжается», — отмечает Daily Mail.

При этом принц Уильям вместе с королевой Камиллой посетил ежегодную службу в честь Дня Содружества. Также старший наследник монарха в одиночестве появился на похоронах Томаса Кингстона — зятя принца и принцессы Кентских. Он неожиданно скончался 25 февраля в возрасте 45 лет. Панихиду пропустили король Карл III, который после объявления о наличии онкологического заболевания отказался от публичных выступлений на период лечения, а также королева Камилла, она не смогла присутствовать из-за предварительно назначенной встречи в Букингемском дворце.

Фото: IMAGO/Andrew Yates/Global Look Press Принц Уильям

В марте в Великобритании начали готовиться к смерти короля Карла III, сообщает Daily Express. По информации источника, в случае кончины монарха в королевстве пройдет операция под кодовым названием «Мост Менай», а новым королем будет провозглашен старший сын монарха принц Уильям. Его супруга Кейт Миддлтон станет королевой-консортом.

Какие известны последние новости о Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон и ее супруг, принц Уэльский Уильям, попали в объектив папарацци после скандала с ретушированием ее фото для прессы, передает Daily Mail. По мнению журналиста Майкла Коула, принцессе пришлось появиться на публике на фоне слухов о проблемах со здоровьем.

«Это показывает общественности, что она действительно на ногах, но все еще недостаточно здорова, чтобы присутствовать на службе в аббатстве. С момента операции ее фотографировали трижды, но всегда сидящей, поэтому разумно предположить, что она еще не полностью восстановилась», — отметил журналист.

В Кенсингтонском дворце в январе сообщили, что Кейт Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости. Причины хирургического вмешательства не назывались. После этого принцесса Уэльская на протяжении двух месяцев не появлялась на публике, а ее первое официальное фото спровоцировало скандал из-за подозрений в ретушировании. Позднее супруга принца Уильяма призналась, что действительно корректировала снимок.

Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Кейт Миддлтон

Как Меган Маркл может использовать скандал с фото Миддлтон

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл могут воспользоваться скандалом из-за ретуширования фотографии Кейт Миддлтон, чтобы улучшить натянутые отношения с принцессой Уэльской и реабилитировать себя в глазах общественности, пишет Daily Mirror со ссылкой на королевского эксперта Райана Маккормика.

«Гарри и Меган могли бы использовать драму, развернувшуюся в прессе после „исчезновения“ Кейт и публикации ее фейкового фото с детьми, в своих интересах. Они также могут восстановить свою привлекательность в глазах общественности. Если бы я давал советы Меган, я бы посоветовал ей говорить громко и страстно в защиту Кейт», — заявил Райан Маккормик.

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