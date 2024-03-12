Кейт Миддлтон вышла в люди после скандала с семейным фото Daily Mail: Кейт Миддлтон появилась на публике на фоне слухов о ее состоянии

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон и ее супруг, принц Уэльский Уильям попали в объектив папарацци после скандала с ретушированием ее фото для прессы, передает Daily Mail. По мнению журналиста Майкла Коула, принцессе пришлось появиться на публике на фоне слухов о проблемах со здоровьем.

Сообщается, что Миддлтон недавно перенесла операцию на брюшной полости и после этого не участвовала в публичных мероприятиях. На днях СМИ опубликовали свежее семейное фото принцессы, однако вскоре после этого выяснилось, что перед отправкой журналистам снимок отретушировали. Из-за этой ситуации поползли слухи об ухудшении состояния королевской особы, поэтому ей пришлось пойти на этот шаг, утверждает Коул. Таким образом Миддлтон показала, что с ней все в порядке, хотя полноценное восстановление еще не наступило.

Это показывает общественности, что она действительно на ногах, но все еще недостаточно здорова, чтобы присутствовать на службе в аббатстве. С момента операции ее фотографировали трижды, но всегда сидящей, поэтому разумно предположить, что она еще не полностью восстановилась, — пояснил журналист.

Ранее британская пресса сообщила, что у сына короля Великобритании Карла III принца Гарри и его жены американской актрисы Меган Маркл появилась возможность улучшить натянутые отношения с Кейт Миддлтон. Удачным предлогом для этого может стать скандал с неудачно отредактированной семейной фотографией: Маркл, давно привыкшая к нападкам прессы, могла бы оказать огромную помощь принцессе Уэльской, публично «проведя ее через этот кризис».