Маркл может использовать «исчезновение» Миддлтон в своих интересах Daily Mirror: у принца Гарри и Маркл появилась возможность помириться с Миддлтон

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Меган Маркл

У сына короля Великобритании Карла III принца Гарри и его жены американской актрисы Меган Маркл появилась возможность улучшить натянутые отношения с принцессой Уэльской Кейт Миддлтон на фоне ее «таинственного исчезновения», пишет Daily Mirror со ссылкой на королевского эксперта Райана Маккормика. Маркл и принц Гарри могут выразить поддержку Миддлтон после публикации неудачно отредактированной семейной фотографии, из-за которой принцессу обвинили в обмане, говорится в сообщении.

Гарри и Меган могли бы использовать драму, развернувшуюся в прессе после «исчезновения» Кейт и публикации ее фейкового фото с детьми, в своих интересах. Они также могут восстановить свою привлекательность в глазах общественности. Если бы я давал советы Меган, я бы посоветовал ей говорить громко и страстно в защиту Кейт, — заявил в интервью Daily Mirror эксперт Райан Маккормик.

Издание отмечает, что Маркл, давно привыкшая к нападкам прессы, могла бы оказать огромную помощь принцессе Уэльской, публично «проведя ее через этот кризис». Маккормик сообщил, что Кейт подверглась критике СМИ после публикации фотографии с детьми, на которой специалисты насчитали около 18 грубых правок с ошибками, включая отсутствие на пальце принцессы обручального кольца. Скандал разгорелся после того, как Миддлтон перестала появляться на публике после проведенной в январе операции на брюшной полости.

Ранее ведущие мировые новостные агентства отозвали фотографию принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, на которой она позирует в окружении своих троих детей. СМИ опасаются, что снимок мог быть отредактирован.

В частности, фото отозвали Reuters, Associated Press и Agence France-Presse. Агентства заподозрили Кенсингтонский дворец в осуществлении «цифровых манипуляций» над снимком.

Пользователи соцсетей обратили внимание на отсутствие обручального кольца на левой руке Кейт Миддлтон, смещенную молнию на ее куртке, а также размытую юбку принцессы Шарлотты и ее частично отсутствующий рукав. Некоторых также смутил неестественный каблук одного из ботинок Шарлотты.