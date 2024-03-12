Королевская семья Британии: последние новости 12 марта, Карл III, Кейт

Фото: Albert Nieboer/Royal Press Europe/Global Look Press

Карл III и королева Камилла, Уильям, принц Уэльский и Кэтрин, принцесса Уэльская, принц Джордж Уэльский, принцесса Уэльская Шарлотта и принц Луи Уэльский

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон призналась в ретушировании своего первого фото после операции, а король Великобритании Карл III опасается своего наследника. Какие известны последние новости о королевской семье сегодня?

Почему Карл III отказался от помощи принца Уильяма

Во время болезни британский король Карл III отказался от помощи главного наследника — принца Уильяма, сообщает издание Daily Mail. По его данным, герцог Кембриджский предлагал отцу свою помощь в проведении официальных мероприятий на время его лечения, однако монарх так ею и не воспользовался.

«Долгая традиция монархов, опасающихся собственных наследников, продолжается», — отмечает Daily Mail.

В начале февраля в Букингемском дворце рассказали, что у короля Великобритании обнаружили онкологическое заболевание во время процедур, связанных с увеличением простаты. В марте в Великобритании начали готовиться к смерти короля Карла III, сообщает Daily Express. По информации источника, в случае кончины монарха в королевстве пройдет операция под кодовым названием «Мост Менай», а новым королем будет провозглашен старший сын монарха принц Уильям. Его супруга Кейт Миддлтон станет королевой-консортом.

В чем призналась Миддлтон после скандала с фото

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон принесла публичные извинения за путаницу с семейной фотографией, которая была опубликована Кенсингтонским дворцом. На первом официальном снимке супруги принца Уильяма после операции на брюшной полости заметили признаки ретуширования.

По данным The Times, были обнаружены четыре признака вероятного манипулирования. Три из них — на изображении принцессы Шарлотты: ее волосы заканчиваются неожиданно и внезапно, ее юбка выглядит в одном месте не очень натурально, и есть неточности около одного из рукавов ее кардигана. Кроме того, некоторые эксперты говорят, что прическа самой принцессы Уэльской была отретуширована.

Из-за скандала вокруг фотографии Кейт Миддлтон сделала заявление, признавшись, что «экспериментировала» с редактированием снимка.

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press Кейт Миддлтон

«Как и многие фотографы-любители, я время от времени экспериментирую с редактированием. Я хотела принести свои извинения за путаницу, вызванную семейной фотографией, которой мы поделились вчера. Я надеюсь, что все празднующие были очень счастливы в День матери», — сообщила она.

Почему Кейт Миддлтон не носит обручальное кольцо

На последнем семейном фото, которое спровоцировало скандал, Кейт Миддлтон была запечатлена без обручального кольца, ранее принадлежавшего принцессе Диане. Это также стало поводом для обсуждений в Сети.

Однако, как пишет Dily Star, принцесса Уэльская и ее муж принц Уильям часто не носят обручальные кольца, но по совершенно разным причинам. Герцог Кембриджский еще в 2011 году перед свадьбой заявил, что не любит украшения. При этом нежелание его супруги носить кольцо связано с опасностью для здоровья, утверждает таблоид.

По информации источника, в 2018 году во время посещения больницы Грейт-Ормонд-стрит выяснилось, что из-за своей сложной конструкции кольцо с бриллиантами и сапфиром может стать переносчиком бактерий.

«Фактически влияние колец на качество лечения обсуждается. Но почти повсеместно используется подход „лучше перестраховаться, чем потом сожалеть“. Однако для большей части населения риск самоинфицирования из-за ношения колец незначителен», — объяснил руководитель программы медицинских наук Честерской медицинской школы доктор Гарет Най.

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