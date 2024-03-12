Стало известно, почему Кейт Миддлтон не носит обручальное кольцо леди Ди Daily Star: кольцо леди Дианы может нанести вред здоровью Кейт Миддлтон

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон и ее муж принц Уильям часто не носят обручальные кольца, но по совершенно разным причинам, пишет Daily Star. И если герцог Кембриджский еще в 2011 году перед свадьбой заявил, что не любит кольца, то нежелание герцогини носить кольцо, ранее принадлежавшее принцессе Диане, связано с опасностью для здоровья, утверждает таблоид.

Кейт Миддлтон время от времени надевает украшение, особенно если присутствует на протокольном мероприятии, отметила британская газета. Издание утверждает, что в 2018 году во время посещения больницы Грейт-Ормонд-стрит выяснилось, что из-за своей сложной конструкции кольцо с бриллиантами и сапфиром может стать переносчиком бактерий.

Руководитель программы медицинских наук Честерской медицинской школы доктор Гарет Най объяснил журналистам таблоида, что инфекции имеют бактериальную основу и могут нанести серьезный ущерб, особенно, если на руках у людей с ослабленным иммунитетом есть открытые раны. В качестве примера медик привел грамотрицательные бактерии, сальмонеллу и кишечную палочку.

Гарет Най пояснил, что кольца с выступами и ограненными камнями сложно чистить и поддерживать в стерильном состоянии, поэтому врачам и медсестрам не рекомендуют их носить во время ухода за пациентами.

Фактически, влияние колец на качество лечения обсуждается. Но почти повсеместно используется подход «лучше перестраховаться, чем потом сожалеть». Однако для большей части населения риск самоинфицирования из-за ношения колец незначителен, — резюмировал врач.

Ранее ведущие мировые новостные агентства отозвали фотографию принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, на которой она позирует в окружении своих троих детей. СМИ опасаются, что снимок мог быть отредактирован.