«Фото с Миддлтон — подделка»: куда пропала Кейт и чем болеет

Фото: twitter/KensingtonRoyal

Кейт Миддлтон с детьми

В День матери, 10 марта, в Сети была опубликована фотография жены принца Уильяма Кейт Миддлтон, на которой она обнимает детей — Шарлотту, Луи и Джорджа. Это первый кадр с Кэтрин после перенесенной ею операции на брюшной полости. Может ли снимок герцогини Кембриджской быть фотошопом, куда пропало обручальное кольцо с ее руки и какова вероятность, что у Миддлтон серьезные проблемы со здоровьем — в материале NEWS.ru.

Какое фото опубликовала Миддлтон

Миддлтон лично подписала кадр с детьми, который появился в ее аккаунте в Instagram (деятельность в РФ запрещена). «Благодарю вас за добрые пожелания и поддержку на протяжении последних двух месяцев. Желаю всем счастливого Дня матери», — говорится в сообщении герцогини.

Предположительно, принц Уильям сфотографировал семью в 2024 году. Снимок был сделан на территории Виндзорского замка.

Вероятно, королевская семья опубликовала новый кадр с герцогиней, чтобы доказать, что с ней все в порядке после хирургического вмешательства.

Фото: twitter/KensingtonRoyal

Что не так с фото Кейт Миддлтон

Однако многие пользователи Сети и СМИ высказали сомнение в достоверности семейного портрета. В комментариях к фотографии британцы отметили, что жена и дети принца Уильяма слишком легко одеты для начала марта. Помимо этого, поклонников королевской семьи смутила зелень на заднем плане: лужайка и дерево с листьями.

Самые внимательные пользователи увидели фотошоп: рукав свитера и рука принцессы Шарлотты не совпадают, волосы девочки с одной стороны значительно короче, чем с другой, юбка размыта, молния на джемпере Кейт Миддлтон смещена в сторону, у принца Джорджа можно разглядеть два ряда нижних зубов.

Позже информационные агентства Associated Press, Reuters, AFP и Getty отозвали из своих фотобанков официальную фотографию герцогини Кембриджской. По их мнению, изображение было сильно отредактировано.

Какую вещь забыла надеть Миддлтон

Пользователи Сети заметили еще одну важную деталь на снимке: на безымянном пальце левой руки Кейт Миддлтон нет обручального кольца. Обычно принцесса почти никогда не снимала символ брака, украшенный бриллиантом, поэтому его отсутствие на фото вызвало различные подозрения.

Многие поклонники Кэтрин беспокоятся, что герцогиня не носит кольцо из-за проблем в отношениях с принцем Уильямом. По мнению некоторых пользователей соцсетей, пара может скоро развестись.

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press Кейт Миддлтон с детьми и принц Уильям

Что сказала сама Миддлтон о фотошопе

Заметив фотошоп на снимке с Миддлтон, британские агентства обратились в Кенсингтонский дворец за официальными комментариями. Представители королевской семьи сначала никак не отреагировали на запрос. В понедельник, 11 марта, Миддлтон извинилась за снимок, опубликовав новый пост на странице в соцсети.

«Как и многие фотографы-любители, я иногда экспериментирую с редактированием. Я хотела бы принести извинения за всю путаницу, возникшую из-за фотографии, которую мы выложили вчера. Я надеюсь, что все отлично провели День матери. К.», — написано в сообщении.

Источник во дворце заявил, что семья действительно провела День матери вместе, пишет издание Daily Mirror.

Что о фото с Миддлтон написали британские СМИ

Британский журналист Лиз Джонс опубликовала в Daily Mail колонку, в которой она назвала произошедшее «грубой ошибкой». По ее мнению, во всем виновата королевская семья.

«Я думаю, что дворец, а не принцесса, относится к широкой публике с презрением. Там думают, что мы все глупы, и никогда не будем сомневаться в заявлениях герцога и герцогини Уэльских», — добавила Джонс.

Автор колонки сомневается, что сама Кейт так неаккуратно отредактировала снимок. По словам Джонс, жена Уильяма — опытный фотограф, перфекционист, покровительница Королевского фотографического общества, поэтому никогда не сделает работу плохо.

Чем на самом деле больна Кейт Миддлтон

17 января Кейт Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости. С тех пор она не появлялась на публике, что вызвало немало слухов. Испанская телеведущая Конча Кальеха, в свое время выпустившая книгу о принцессе Диане, ранее заявила в программе Fiesta, что Кэтрин плохо перенесла послеоперационный период и впала в кому.

Королевская семья опровергла заявления журналистки. Однако во дворце по-прежнему не называют диагноз Кейт, поэтому количество разных версий о реальном заболевании жены Уильяма лишь растет.

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press Кейт Миддлтон

В СМИ высказывались предположения, что Кейт перенесла внематочную беременность, поскольку до этого она была замечена на публике с округлившимся животом, или у герцогини могли обнаружить онкологическое заболевание или желчнокаменную болезнь.

Какие еще были скандалы с фото королевской семьи Великобритании

В декабре 2023 года принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали фотографию, на которой они позируют с детьми. Снимок, сделанный в стиле рождественской открытки в черно-белом стиле, вызвал волну негодования в соцсетях. Пользователи обнаружили фотошоп: «пропавший» палец принца Луи и лишнюю ногу.

Также не всем понравилась неформальность снимка, которая нарушает строгий королевский прокол: все члены семьи одеты в джинсы, а на ногах Шарлотты кеды, а не туфли. Поклонники Кейт и Уильяма, напротив, отметили, что наследники династии Виндзоров очень быстро растут и дочь супругов очень похожа на свою прабабушку, королеву Елизавету II.

За все время брака Кейт и Уильяма пользователи Сети много раз комментировали фотографии супруги принца. Некоторые хвалили герцогиню за то, что она не стесняется покупать вещи в масс-маркете и выходить в них в свет. Другие же тщательно следили за фигурой Миддлтон, подозревая у Кэтрин то беременность, то анорексию.

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