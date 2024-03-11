Кейт Миддлтон извинилась за странное фото после долгого отсутствия Кейт Миддлтон публично извинилась за отфотошопленную фотографию с детьми

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон принесла публичные извинения за путаницу с семейной фотографией, которая была опубликована Кенсингтонским дворцом. На странице в социальной сети Twitter (X) она призналась, что «экспериментировала» с редактированием снимка.

Это было первое фото супруги принца Уильяма после ее долгого отсутствия из-за операции на брюшной полости. После публикации снимка в официальном аккаунте королевской семьи пользователи посчитали, что фотография является фейком. Многие заметили ретушь на снимке, в частности, несовпадение линий и рисунков на одежде, исчезающий кардиган Шарлоты, отсутствие обручального кольца на руке Миддлтон и другие детали.

Как и многие фотографы-любители, я время от времени экспериментирую с редактированием. Я хотела выразить свои извинения за путаницу, вызванную семейной фотографией, которой мы поделились вчера. Я надеюсь, что все празднующие были очень счастливы в День матери, — написала принцесса Уэльская.