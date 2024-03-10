Принц Гарри и Меган Маркл шокировали семью убитой американки своим приездом Mirror: принц Гарри и Меган Маркл навестили семью погибшего в стрельбе педагога

Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

Принц Гарри и его жена Меган Маркл нагрянули в дом к родственникам учительницы Ирмы Гарсии, погибшей во время стрельбы в школе города Ювалд в штате Техас. Об этом рассказал племянник погибшей — 22-летний Джон Мартинес на своей странице в X (Twitter). Он был крайне удивлен визиту герцога и герцогини Сассекских.

Это много значит для меня, то, что Гарри и Меган приехали навестить нас. Было много слез радости и душевных моментов. Это самые добрые и скромные люди, которых я видел, — поделился молодой человек воспоминаниями о встрече со звездной парой.

По словам Мартинеса, Гарри и Меган «идеально вписались» в их семью, они о многом успели поговорить. Молодой человек добавил, что Сассексы приурочили свой визит ко Дню рождения его матери. Они вручили имениннице торт и спели песню «Happy Birthday», пишет The Mirror.

Тетя Джона погибла в трагическом инциденте со стрельбой в начальной школе Ювалда. Она попыталась спасти как можно больше детей. Помимо нее, в стрельбе погибло еще 19 учеников. Муж Ирмы не пережил трагедии и умер от сердечного приступа.

Ранее Меган Маркл рассказала, что пережила травлю из-за рождения детей. По ее словам, она не понимает, откуда в людях столько ненависти. О своем опыте герцогиня поведала на конференции, посвященной буллингу в соцсетях.

До этого эксперт по связям с общественностью Рене Смит назвала пять вещей, которые нужно сделать Маркл ради благосклонности британской публики. По ее словам, ей следует сосредоточиться на благотворительности и публичных «реверансах» королевской семье.