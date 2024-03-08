Принца Гарри могут лишить визы в США из-за его мемуаров The Sun: принца Гарри могут лишить визы в США из-за употребления наркотиков

Фото: IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

Принц Гарри

Принца Гарри могут лишить визы из-за употребления наркотиков, об этом стало известно из его недавно опубликованных мемуаров, передает The Sun. В мемуарах отмечается, что он употреблял в Соединенных Штатах «кокаин, травку и волшебные грибы».

По данным издания, американский фонд «Наследие» утверждает, что обнародование имеющихся у американских властей документов покажет, солгал ли Гарри об употреблении наркотиков при подаче заявления на визу. При этом Министерство внутренней безопасности США, которое курирует иммиграцию, заявило, что обнародование документов Гарри нарушило бы его частную жизнь.

Ранее экс-журналист BBC Том Боуэр заявил, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл должны быть лишены титулов герцога и герцогини Сассекских. Скандальной королевской паре нужно запретить доступ в Букингемский дворец, считает он.

Боуэр отметил, что в США у Гарри и Маркл нет источников дохода или крупных контрактов с Голливудом, поэтому им сложно вести роскошный образ жизни. Герцогу и герцогине Сассекским попросту больше нечем удивлять американцев, добавил он.

В феврале The Mirror со ссылкой на источник сообщил, что принц Уильям не позволит своему брату, принцу Гарри, вернуться в королевскую семью. Младший сын короля Карла III выразил желание временно исполнять обязанности монарха, чтобы поддержать отца, который проходит лечение от рака.

Употребление наркотиков вредит здоровью.