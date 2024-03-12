Звягинцев, уход в монастырь, дочь: где сейчас актриса Ирина Гринева

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ирина Гринева

Актриса Ирина Гринева продолжает творческую деятельность. В каких проектах она задействована сейчас, что известно о личной жизни артистки, почему она уходила в монастырь?

Чем известна Гринева

Ирина Гринева родилась 6 февраля 1973 года в Казани. В театральный институт она поступала четыре раза (в том числе и в столичную Школу-студию МХАТ) и в итоге смогла попасть только в Ярославский государственный театральный институт.

«Вот представьте себе: Казань, улица Павлюхина, деревянные дома. Бабенки с семечками мне вслед: „Артистка из погорелого театра“. И я в 16 лет, еще совсем ребенок, с чемоданом, еду в Москву. Кому я там нужна, куда я еду?» — вспоминала Гринева.

После его окончания в 1994 году она снова отправилась в Москву, где повышала мастерство в «Школе драматического искусства».

В кино Гринева дебютировала в 1998 году в сериале «Самозванцы». Также актриса снималась в проектах «Дом для богатых», «Пассажир без багажа», «Я люблю тебя», «Только ты», «Всегда говори „всегда“ — 2», «Подкидной», «Я остаюсь», «Важнее, чем любовь», «Год золотой рыбки», «Последняя минута», «Поединки: Исключение из правил», «После школы», «Новогодний рейс», «Журналюги», «Умри, Джульетта!», «Раневская», «Времена года» и других.

Всего в ее фильмографии более 50 работ.

Что известно о личной жизни Гриневой

Первым мужем Ирины Гриневой был режиссер Андрей Звягинцев. Они прожили вместе несколько лет.

«Это была настоящая и очень сильная любовь. Но мы не были созданы друг для друга. Так бывает. Хотя мне кажется, что если бы в моей жизни не было Андрея, я не стала бы такой хорошей актрисой», — утверждала она.

Второй раз артистка вышла замуж за олимпийского призера, фигуриста Максима Шабалина в 2010 году. Она на девять лет старше избранника.

«Я помню, как он сидел и что-то ел. Предложил мне попробовать. Я на него взглянула и поняла, что это мой будущий муж. Когда встречаешь своего человека, это как-то сразу чувствуешь. Нам не понадобилось много времени, и Максим сделал мне предложение уже через несколько дней», — рассказывала актриса.

В 2013 году у супругов родилась дочь Василиса.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ирина Гринева

Почему Гринева уходила в монастырь

Когда Ирина Гринева делала первые шаги в профессии, то ушла в монастырь.

«Это было движение сердца. Мне хотелось увидеть светлое небо. Его в тот момент я могла ощутить только в монастыре. Я ожидала, что приду туда, встречу там всех святых и буду с ними вечерять и пить чаи. Но я увидела тяжелую работу и поняла, что не готова к этому, потому что я — актриса», — делилась она в программе «Судьба человека».

Однако в Тульском монастыре актриса выдержала всего неделю, поняв, что совершила ошибку.

«Я поняла, что там очень тяжелая жизнь. Это не имеет ничего общего с актерской работой. Я оказалась не готова. Считаю, что в монастыре не выдержит ни один человек, если он не верит в Бога. Там я ощутила какую-то пропасть с реальностью», — объясняла Гринева.

Чем сейчас занимается Гринева

Ирина Гринева продолжает творческую деятельность. Она задействована в постановках «Игроки. Иллюзия», «В Бореньке чего-то нет» и «Александрийские песни».

В 2023 году артистка снялась в картине «Все в сад, или Русская классика в цветах. Третий сезон». В скором времени также должен выйти проект «Империя зла» с ее участием.

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