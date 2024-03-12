«Смерть кажется каким-то избавлением»: как живет актриса Анна Табанина

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Анна Табакина

Актриса Анна Табанина продолжает творческую деятельность. В каких проектах она задействована сейчас, что известно о личной жизни артистки?

Чем известна Табанина

Анна Табанина родилась 9 июня 1978 года в Санкт-Петербурге. Окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии им. Черкасова.

В кино артистка дебютировала в 1996 году в картине «Волшебная иголка». Также она снималась в проектах «Три апельсина», «Спящая красавица», «Улицы разбитых фонарей — 2», «Убойная сила», «Любовь императора», «Бедная Настя», «Дорогая Маша Березина», «Настоятель», «Настоятель-2», «Врача вызывали?», «Шеф-2», «Ленинград 46», «Шеф. Игра на повышение», «Семейная тайна», «Северное сияние. О чем молчат русалки. Фильм пятый», «Великолепная пятерка», «Выходной» и других.

Всего в фильмографии Табаниной более 30 работ.

Что известно о личной жизни Табаниной

Анна Табанина была замужем за художником Дмитрием Кудиным. В 2008 году у пары родился сын Василий, спустя время — две дочери, София и Серафима.

«В какой-то момент я стала ходить в храм, постепенно была очарована всем этим, хотела уйти в монастырь. Я оставила кино и около года пела в храме. А потом я встретила своего будущего мужа», — вспоминала Табанина в программе «Судьба человека».

В 2014 году Кудин заболел раком и умер.

«Мы принимали каждого ребенка, мы их не планировали. Когда я узнала, что жду третьего ребенка, я впала в такое странное состояние, перед Новым годом хотела сделать мужу сюрприз, но не могла вытерпеть и сразу все рассказала. Симе было всего три годика, когда папы не стало. Как обычно люди узнают такую страшную весть, неожиданно. Было страшно принять такой диагноз. Мы мобилизовались очень, начали подготовку, лечение, была борьба. Мы были вместе, но мне нужно было сохраниться ради детей, он это понимал. Дети были достаточно маленькие, они знали, что папа болеет, но я их ограждала от всего. Тогда же я вернулась в кино», — рассказывала артистка.

Когда Табанина снималась в сериале «Ленинград 46», то ее муж умирал. Она признавалась, что эта картина стала для нее спасением.

«Этот фильм меня спас, дал возможность выхода моих личных эмоций. Дима сразу понял, что уйдет, он это принял с большим мужеством. Мы были безумно счастливы. Верующему человеку смерть может показаться каким-то избавлением. И до конца мы были вместе, наша семья стала еще больше, его родные с нами и поддерживают нас», — объяснила актриса.

После смерти мужа Табанина не смогла жить в их общей квартире, поэтому переехала в Пушкин. Там родители стали помогать ей с воспитанием детей.

Фото: Anton Merkurov/Russian Look/Global Look Press Анна Табанина

Чем Табанина занимается сейчас

Анна Табанина продолжает творческую деятельность. В 2022 году она снялась в сериале «Открывай, полиция!».

В скором времени также должна выйти картина «Американец» с ее участием.

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