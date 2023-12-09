Стала известна судьба звезды «Бедной Насти», о которой два года не слышно 72.RU: актриса сериала «Бедная Настя» Елена Корикова завершила карьеру в кино

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Елена Корикова

Известная по роли крепостной Анны Платоновой в сериале «Бедная Настя» актриса Елена Корикова завершила карьеру в кино, пишет издание 72.RU. По его информации, артистка прекратила съемки во время пандемии коронавируса и почти два года не появлялась в соцсетях.

Как сообщает 72.RU, теперь уроженка Тюменской области работает дизайнером интерьеров. Последний раз ее можно было увидеть на экране в сериалах «Круговорот» и «Шелест», вышедших в 2016 году.

По данным издания, в 2019 году актриса заявила, что в завершении ее карьеры виноват мужчина, которого она бросила, но имени не назвала. Вскоре поползли слухи о ее скором замужестве. А потом поклонники разглядели обручальное кольцо на ее руке. Однако имя будущего супруга Корикова хранила в тайне, и по сей день неизвестно, кто является ее законным супругом.

Уже после тайной свадьбы Корикова переехала в Черногорию, где с новым мужем купила виллу. В 2022 году она отметила 50-летний юбилей и с тех пор пропала из соцсетей.

Ранее издание KP.RU со ссылкой на подругу актрисы сообщало, что у Кориковой есть состоятельный мужчина, который когда-то был чиновником. По словам подруги, теперь этот экс-чиновник перебрался за границу и обеспечил Елене беззаботную жизнь.