Угрозы и отъезд из России: куда пропала звезда «Бедной Насти» Корикова

Фото: Валерий Левитин/РИА Новости

Елена Корикова

Главная роль в сериале «Бедная Настя» принесла актрисе Елене Кориковой успех и признание, но в последние годы она не появляется ни в кино, ни в театре. Что известно о жизни артистки и ее тайном замужестве?

Почему Корикова осталась без ролей в кино

Елена Корикова успешно дебютировала в кино во время обучения во ВГИКе, сыграв в экранизациях русской классики — «Барышня-крестьянка», «Му-му» и «Три сестры». Популярность ей принесла роль Анны Платоновой в сериале «Бедная Настя», который вышел на экраны в 2003 году. После успеха ленты она активно снималась и участвовала в телевизионных проектах, в том числе стала ведущей программы «Форт Боярд».

Последний раз она была задействована в съемках для сериала «Шелест» в 2018 году. Ее перестали приглашать не только на главные, но и на второстепенные роли. Актриса заявила в социальных сетях, что ее не зовут на большой экран из-за мести бывшего возлюбленного.

«Брошенный мужчина пообещал, что всю свою жизнь положит на уничтожение меня. И как актрисы, и как женщины. Тогда я не придала значения его словам и много лет жила в гармонии и счастье с другим хорошим человеком. Я долго не понимала, за что на меня ополчилась пресса, ведь я всегда была так искренна с ними. Пока один журналист не признался по секрету, что это заказ, и сказал чей. И что будет это теперь регулярно, по графику, так как уплачено вперед», — сообщила Елена.

От кого Корикова родила сына

Во время учебы во ВГИКе Корикова начала отношения с однокурсником Дмитрием Рощиным, сыном актрисы Екатерины Васильевой. Когда Елена забеременела, возлюбленный сделал ей предложение руки и сердца, но спустя время отказался признавать ребенка и заявил, что не будет участвовать в его судьбе. При рождении сына артистка дала ему свою фамилию.

Режиссер Наталья Пьянкова в программе «Ты не поверишь» рассказала, что мать Рощина была против этих отношений.

«Рощина на курсе обожали. Когда он влюбился в Корикову, стали жалеть. И особенно его маму Екатерину Васильеву. Я помню, как она звонила мне и говорила, что сын привел ее домой. Спрашивала, что делать», — сообщила она.

Дмитрий Рощин бросил актерскую карьеру, стал священником, женился и воспитывает восьмерых детей. Он отрицает, что является отцом сына Елены Кориковой.

«Нет у меня сына старшего, у меня есть старшая дочь Прасковья», — сказал он в эфире НТВ.

Первым законным мужем Кориковой стал писатель Дмитрий Липскеров, но после двух лет брака пара подала на развод. С 1998 года актриса 11 лет прожила в гражданском браке с оператором Максимом Осадчим. Он снял Елену в клипах Аллы Пугачевой, Леонида Агутина, Филиппа Киркорова и других звезд. Пара рассталась после съемок актрисы в сериале «Бедная Настя».

Что известно о нынешней жизни Кориковой

Актриса в 2019 году сообщила, что вышла замуж. Имя избранника она раскрывать не стала, но на люди стала выходить с обручальным кольцом.

«Теперь я могу быть просто собой, такой, какая есть! Могу путешествовать, обустраивать свои гнездышки, и много еще чего могу того, на что не было времени раньше. Одним словом — такое счастье просто жить, наслаждаться жизнью и никому ничего не доказывать! Пришло время для себя любимой», — написала артистка в соцсетях.

Как сообщает KP.RU, три года назад Елена Корикова переехала жить в Черногорию, где приобрела недвижимость.

«У Кориковой есть состоятельный мужчина, который когда-то был чиновником, но теперь перебрался за границу и обеспечил Елене беззаботную жизнь», — заявила подруга актрисы.

В Россию артистка прилетала последний раз до начала пандемии, в 2020 году она гастролировала со спектаклем «Идеальный свидетель».

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