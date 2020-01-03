https://static.news.ru/photo/48111d0e-2ed9-11ea-8f6a-fa163e074e61_660.jpg Елена Корикова Фото: korikova_official/instagram.com

↵Российская актриса Елена Корикова записала новогоднее обращение к подписчикам вместе с коллегой по цеху — звездой сериала «Интерны» Ильёй Глинниковым. Поклонники обратили внимание, что артистка заметно похорошела рядом с мужчиной. Теперь пару подозревают в романе.

Посмотрите, она счастлива рядом с ним.

Елена, Илья в вас влюблен!

Бог мой, Корикова встречается с Глинниковым?

Видео записано в Санкт-Петербурге после спектакля «Идеальный свидетель». Подписчики обратили внимание, что артисты обнимают друг друга, а Илья постоянно смотрит на Елену. Ролик опубликован в социальной сети Instagram на официальной странице Кориковой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что футболиста московского «Локомотива» Фёдора Смолова раскритиковали подписчики и недоброжелатели после совместного фото с внучкой первого президента России Бориса Ельцина — Марией Юмашевой.

Публика напомнила спортсмену об истории с Дианой Шурыгиной, обвинившей молодых людей в изнасиловании во время домашней вечеринки. Девушка тогда была несовершеннолетней. Родственнице известного политика сейчас 17 лет.