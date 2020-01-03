↵Российская актриса Елена Корикова записала новогоднее обращение к подписчикам вместе с коллегой по цеху — звездой сериала «Интерны» Ильёй Глинниковым. Поклонники обратили внимание, что артистка заметно похорошела рядом с мужчиной. Теперь пару подозревают в романе.
Видео записано в Санкт-Петербурге после спектакля «Идеальный свидетель». Подписчики обратили внимание, что артисты обнимают друг друга, а Илья постоянно смотрит на Елену. Ролик опубликован в социальной сети Instagram на официальной странице Кориковой.
Ранее NEWS.ru сообщал, что футболиста московского «Локомотива» Фёдора Смолова раскритиковали подписчики и недоброжелатели после совместного фото с внучкой первого президента России Бориса Ельцина — Марией Юмашевой.
Публика напомнила спортсмену об истории с Дианой Шурыгиной, обвинившей молодых людей в изнасиловании во время домашней вечеринки. Девушка тогда была несовершеннолетней. Родственнице известного политика сейчас 17 лет.