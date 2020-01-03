Елена Корикова Елена Корикова Фото: korikova_official/instagram.com

Российская актриса Елена Корикова записала новогоднее обращение к подписчикам вместе с коллегой по цеху — звездой сериала «Интерны» Ильёй Глинниковым. Поклонники обратили внимание, что артистка заметно похорошела рядом с мужчиной. Теперь пару подозревают в романе.

Посмотрите, она счастлива рядом с ним.

Елена, Илья в вас влюблен!

Бог мой, Корикова встречается с Глинниковым?

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Сегодня был очень длинный день...Ранний вылет в Санкт-Петербург,потом 300 км до Пскова,спектакль.Но когда увидели эту красоту,захотелось поделиться с вами #На второй дубль сил уже не хватило # #какполучилосьтакполучилось ###псков Завтра ранний выезд,играем в Санкт-Петербурге.Спасибо за спектакль #игорьливанов #ильяглинников и конечно же нашим зрителям!# #korikovaofficial #

Публикация от Елена Корикова (@korikova_official)

Видео записано в Санкт-Петербурге после спектакля «Идеальный свидетель». Подписчики обратили внимание, что артисты обнимают друг друга, а Илья постоянно смотрит на Елену. Ролик опубликован в социальной сети Instagram на официальной странице Кориковой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что футболиста московского «Локомотива» Фёдора Смолова раскритиковали подписчики и недоброжелатели после совместного фото с внучкой первого президента России Бориса Ельцина — Марией Юмашевой.

Публика напомнила спортсмену об истории с Дианой Шурыгиной, обвинившей молодых людей в изнасиловании во время домашней вечеринки. Девушка тогда была несовершеннолетней. Родственнице известного политика сейчас 17 лет.

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