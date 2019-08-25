https://static.news.ru/photo/10f349e6-c746-11e9-a025-fa163e074e61_660.jpg Елена Корикова Фото: instagram.com/korikova_official

Актриса Елена Корикова, известная телезрителям по главной роли в сериале «Бедная Настя», тайно вышла замуж.

Поклонники давно поняли, что личная жизнь у 47-летней артистки наладилась. Ранее она уже публиковала несколько снимков с кольцом на безымянном пальце, однако никак не комментировала эти слухи.

Теперь я могу быть просто собой, такой, какая есть! Могу путешествовать, обустраивать свои гнёздышки, — призналась девушка.

Это вызвало бурю эмоций у подписчиков. Юзеры пожелали девушке счастливой семейной жизни, призвав не бросать карьеру.

Ранее телеведущая Юлия Барановская отреагировала на распространившиеся в СМИ слухи о тайной свадьбе с журналистом Александром Телесовым. По словам многодетной мамы, их связывают только приятельские отношения.