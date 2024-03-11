Умер троекратный призер Олимпийских игр — гимнаст Сергей Диомидов

Фото: Пресс-служба ФСГР

Сергей Диомидов

На 81-м году жизни умер троекратный призер Олимпийских игр, заслуженный тренер РСФСР по спортивной гимнастике Сергей Диомидов, сообщила пресс-служба Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР). Там выразили соболезнования его родным и близким.

Имя выдающегося российского гимнаста Сергея Диомидова золотыми буквами вписано в историю российского спорта. ФСГР выражает соболезнования родным и близким Сергея Викторовича Диомидова, — говорится в заявлении.

О прощании с Сергеем Диомидовым сообщат дополнительно. В федерации уточнили, что Диомидов увлекся спортивной гимнастикой еще школьником. Норматив мастера спорта он выполнил в 1960 году в 16-летнем возрасте на Всесоюзном первенстве спортивного общества «Динамо». Его именем назвали вертушку на 360 градусов плечом назад на пике маха вперед, которую он выполнил первым в мире в 1964 году.

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