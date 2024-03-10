Карл III написал трогательный пост о матери с розовым эмодзи

Фото: Albert Nieboer/Royal Press Europe/Global Look Press

Король Великобритании Карл III

Король Великобритании Карл III трогательно отдал дань уважения покойной королеве Елизавете II в честь Дня матери. На официальном аккаунте королевской семьи в социальной сети Twitter (X) Карл III пожелал мирного воскресенья всем матерям и тем, кто по ним скучает. Опубликованное сообщение он сопроводил эмодзи в виде розового цветка.

Желаю всем матерям и тем, кто сегодня скучает по своим мамам, мирного материнского воскресенья, — заявил король.

К посту также была прикреплена черно-белая фотография, на которой изображен принц Чарльз, целующий руку матери во время матча по поло. Фото сделано в июле 1985 года после того, как Елизавета II вручила старшему сыну приз на спортивном мероприятии.

Ранее сообщалось, что Карл III начал подготовку к передаче короны наследнику раньше, чем ожидалось. Эксперт по британской королевской семье Том Квинн заявил, что до болезни короля вопросы наследования не предполагалось обсуждать еще по меньшей мере 10 лет. По его словам, подготовка к передаче короны началась вскоре после известия о том, что у Карла III обнаружили онкологическое заболевание. Квинн также подчеркнул, что планы наследования держат в секрете от младшего сына короля принца Гарри.