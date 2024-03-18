Сообщение о смерти Карла III оказалось фейком

Ряд Telegram-каналов днем 18 марта распространил информацию о смерти короля Великобритании Карла III. В качестве доказательства этому сообщению было прикреплено сгенерированное фото, на котором от лица Букингемского дворца сообщается о кончине 75-летнего монарха. При этом никаких данных о смерти короля ни одно британское СМИ не давало. Это сообщение опровергли спустя считанные минуты.

В феврале стало известно об онкологическом заболевании монарха, врачи выявили у него рак простаты. В Букингемском дворце заявили, что Карл III решил обнародовать свой диагноз, чтобы не допустить слухов и оказать поддержку тем, кто борется с раком.

Позднее появилась информация, что принц Уэльский Уильям возьмет на себя некоторые публичные обязанности Карла III в связи с онкологическим заболеванием отца. Сын монарха был вынужден раньше срока вернуться из небольшого отпуска, чтобы приступить к выполнению не только своих обязанностей, но и заменить короля на некоторых мероприятиях.

Британская газета Daily Express писала, что в стране разработан план «Менайский мост», в котором прописан порядок действий после смерти короля. Согласно документу, первым о кончине монарха узнает премьер-министр Великобритании. После этого соответствующее объявление сделают в эфире телеканала BBC. Затем будет провозглашен новый король Великобритании — старший сын Карла III принц Уильям. Его жена Кейт Миддлтон станет королевой-консортом.