Британцы затаили дыхание из-за спущенного флага над Букингемским дворцом The News: над Букингемским дворцом в Великобритании спустили флаг

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Букингемский дворец

В Великобритании спустили флаг над Букингемским дворцом и некоторыми правительственными зданиями, сообщает The News. Подобные действия предпринимают в случае объявления о смерти короля или члена королевской семьи. СМИ призывают британцев внимательно следить за новостями, а некоторые из них отмечают, что для нации готовят «важное послание».

Согласно сообщениям, производственный отдел BBC Events был уведомлен о необходимости следить за «важным заявлением» королевской семьи в связи с текущими проблемами со здоровьем, — сообщило издание.

Известно, что проблемы со здоровьем сейчас испытывают два члена монаршей семьи. Речь идет о короле Великобритании Чарльзе и принцессе Уэльской Кейт Миддлтон. В протоколе также указывается, что флаги могут быть приспущены по соображениям, связанным с международной обстановкой. Смерть премьер-министра также является основанием для этого действия.

Известно, что Кейт Миддлтон в последнее время не появлялась на публике. Герцогиня Меган Маркл несколько раз пыталась выйти на связь с принцессой. В частности, о нескольких таких попытках сообщил королевский биограф Том Куинн, который заявил, что Маркл «искренне беспокоится» за состояние здоровья Миддлтон.