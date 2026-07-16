Британский король обратился к футболистам после обидного поражения на ЧМ Карл III назвал футбольную сборную гордостью нации после поражения на ЧМ

Король Великобритании Карл III поддержал сборную Англии после поражения от Аргентины в полуфинале чемпионата мира 2026. Обращение опубликовала королевская семья в соцсети X. Монарх отметил, что, несмотря на сегодняшнее поражение, «три льва» остаются гордостью нации и обязательно поднимутся снова. «Три льва» — прозвище английской сборной, связанное с изображением трех львов на официальной эмблеме.

Сочувствую Гарри [Кейну] и команде. Хотя сегодня вы, три льва, возможно, зализываете раны, вы остаетесь гордостью нации — и вы обязательно подниметесь снова, — говорится в обращении.

Ранее капитан сборной Аргентины Лионель Месси был удостоен звания лучшего игрока полуфинального матча чемпионата мира 2026 года против команды Англии. Встреча завершилась волевой победой аргентинцев со счетом 2:1. До 85-й минуты Аргентина уступала Англии со счетом 0:1. Два голевых паса Месси позволили переломить ход игры и дать аргентинцам выйти в финал.