Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
16 июля 2026 в 11:29

Британский король обратился к футболистам после обидного поражения на ЧМ

Карл III назвал футбольную сборную гордостью нации после поражения на ЧМ

Король Великобритании Карл III Король Великобритании Карл III Фото: Pool/i-Images/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Король Великобритании Карл III поддержал сборную Англии после поражения от Аргентины в полуфинале чемпионата мира 2026. Обращение опубликовала королевская семья в соцсети X. Монарх отметил, что, несмотря на сегодняшнее поражение, «три льва» остаются гордостью нации и обязательно поднимутся снова. «Три льва» — прозвище английской сборной, связанное с изображением трех львов на официальной эмблеме.

Сочувствую Гарри [Кейну] и команде. Хотя сегодня вы, три льва, возможно, зализываете раны, вы остаетесь гордостью нации — и вы обязательно подниметесь снова, — говорится в обращении.

Ранее капитан сборной Аргентины Лионель Месси был удостоен звания лучшего игрока полуфинального матча чемпионата мира 2026 года против команды Англии. Встреча завершилась волевой победой аргентинцев со счетом 2:1. До 85-й минуты Аргентина уступала Англии со счетом 0:1. Два голевых паса Месси позволили переломить ход игры и дать аргентинцам выйти в финал.

Спорт
Футбол
Англия
короли
Карл III
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог дала совет жене убившего в казанской школе людей Галявиева
ВС России ударили по местам хранения беспилотников ВСУ дальнего действия
Евросоюз нарастил импорт газа из России до максимума с начала 2025 года
В Минобороны раскрыли успехи работы ПВО за сутки
В Армении по ошибке задержали тезку известного хакера
Россиянам напомнили, какие продукты не содержат углеводов
Военный эксперт ответил, чем чревата частая смена руководства на Украине
Пенсионер из Константиновки спас двух раненных бойцов СВО
ФСБ ликвидировала сеть мошенников в Крыму
Генеалог объяснила, почему зумеры стали в семь раз чаще изучать свои корни
Иностранец попытался вывезти из России чемодан с монетами XIX века
Сын умершего Смирнова вспомнил о его большой любви к кошкам
Российский юрист стал жертвой путаницы с хакером-тезкой
«Серьезное расширение»: стало известно об успехах ВС РФ у Константиновки
На Украине назначили нового премьер-министра
Магнитные бури сегодня, 16 июля: что будет завтра, мигрени, головокружение
Пьяный мужчина с боевым карабином устроил забег по подъезду
В Варшаве открыли выставку об украденных российских сокровищах
Пришел «сентябрь»? Ледяные ночи и новые ливни: прогноз погоды в Москве
Тренер ответил, сколько шагов на самом деле нужно делать для здоровья
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке
Семья и жизнь

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.