Кто станет новым королем Великобритании в случае смерти Карла III

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Король Карл III

В российских СМИ сегодня, 18 марта, появилась новость о возможной смерти короля Великобритании Карла III. Правда ли это, кто в случае его кончины займет престол?

Кто займет престол в случае смерти Карла III

Порядок престолонаследия в Великобритании регулируется соответствующим законом, который последний раз обновлялся в 2013 году. Тогда было отменено положение о приоритете наследников мужского пола перед наследниками женского пола. С тех пор трон переходит старшему ребенку монарха вне зависимости от его пола.

В списке наследников престола на официальном сайте Букингемского дворца числятся 24 имени. Первым в списке остается принц Уильям.

Что известно о передаче короны

По данным The Mirror, Карл III начал подготовку к передаче короны наследнику раньше, чем ожидалось.

Эксперт по британской королевской семье Том Квинн рассказал, что до болезни короля вопросы наследования не предполагалось обсуждать еще по меньшей мере 10 лет.

Квинн утверждает, что планы наследования стали разрабатываться вскоре после новости о том, что Карл III заболел раком. При этом он считает, что планирование держат в секрете от младшего сына короля, принца Гарри. Это связано с его репутацией: придворные опасаются, что в случае обиды или недовольства он может обо всем рассказать прессе.

Кто сообщил о смерти Карла III

Информация о смерти короля Карла III появилась в российских средствах массовой информации 18 марта.

В прессе распространили скриншот с якобы официальным заявлением Букингемского дворца. При этом соответствующей новости на официальном сайте лондонской резиденции королевской семьи не было. В Британии новости о смерти короля опровергли.

Однако в Великобритании спустили флаг над Букингемским дворцом и некоторыми правительственными зданиями. Подобные действия предпринимают в случае объявления о смерти короля или члена королевской семьи.

Фото: Li Ying/XinHua/Global Look Press Букингемский дворец

«Согласно сообщениям, производственный отдел BBC Events был уведомлен о необходимости следить за „важным заявлением“ королевской семьи в связи с текущими проблемами со здоровьем», — пишет The News.

Чем болеет Карл III

Карл III решил обнародовать свой диагноз, для того чтобы не допустить слухов и оказать поддержку тем, кто борется с раком. При этом в Букингемском дворце подчеркнули, что монарх надеется как можно скорее вернуться к полноценной общественной деятельности.

Известно, что у Карла III обнаружили онкологическое заболевание во время процедур, связанных с увеличением простаты. Глава Соединенного Королевства отложит свои публичные обязанности, но продолжит исполнять государственные. Также он не оставит работу с документацией.

«Во время недавней процедуры в больнице по поводу доброкачественного увеличения простаты у короля была отмечена отдельная проблема, вызывающая озабоченность. Последующие диагностические тесты выявили форму рака. Сегодня Его Величество приступил к регулярному лечению. В течение этого периода Его Величество продолжит заниматься государственными делами и официальной бумажной работой в обычном режиме», — говорилось в сообщении Букингемского дворца.

Чем сейчас занимается Карл III

По информации Daily Mail, в последний месяц Карл III продолжал лечение от рака, в связи с чем не исполнял общественные обязанности. 5 марта он приехал в свою резиденцию Кларенс-Хаус, где продолжил работать с государственными бумагами. По данным источника, монарх находился в хорошем настроении.

Последний раз о деятельности Карла III сообщали 10 марта, когда он отдал дань уважения покойной королеве Елизавете II в честь Дня матери. В официальном аккаунте королевской семьи в соцсетях король пожелал мирного воскресенья всем матерям и тем, кто по ним скучает.

«Желаю всем матерям и тем, кто сегодня скучает по своим мамам, мирного материнского воскресенья», — написал он.

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