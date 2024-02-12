Кто такой Виталий Бородин, который пытается «отменять» российских артистов

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Виталий Бородин

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин написал большое количество жалоб на российских знаменитостей после начала СВО. Что еще известно про активиста, против кого он выступал?

Что известно про Бородина

Виталий Бородин родился 13 ноября 1983 года в Липецкой области. Свою трудовую биографию он начал в уголовном розыске города Ельца Липецкой области, куда попал после окончания военного училища. Следующие несколько лет Бородин проработал оперативником.

По данным СМИ, в начале 2009 года он начал заниматься бизнесом и занял должность директора экономической безопасности в строительной фирме «Стройинвест». В 2012 году Бородин стал вице-президентом компании.

Одновременно с этим он учился на кафедре национальной безопасности в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. В 2015 году получил диплом магистра и решил заняться госуправлением.

Политическая карьера Бородина началась с работы в Молодежном антикоррупционном проекте, запущенном партией «Единая Россия». Параллельно он работал в общественном совете при Управлении внутренних дел по Северо-Западному административному округу города Москвы и в экспертном совете при комитете Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции.

В 2016 году Бородин самовыдвигался в Госдуму, в 2019 году — ненадолго присоединился к партии «Народ против коррупции».

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Виталий Бородин

Также он работал на посту советника главы Республики Ингушетия Юнус-Бека Евкурова на общественных началах. Последней его должностью на госслужбе стал пост заместителя главы администрации городского округа Солнечногорск по безопасности.

Наибольшую известность в публичном поле Бородин приобрел в качестве активного борца с казнокрадством. В 2017 году он основал и возглавил Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК). Организация, позиционирующая себя как демократическая и антикоррупционная, борется с «причинами возникновения коррупции» и добивается «становления институтов гражданского общества». Постепенно в регионах России начали открываться десятки подразделений и ячеек некоммерческого проекта.

Бородин — частый гость эфиров федеральных каналов, выступал в качестве эксперта в ток-шоу «Мужское/Женское».

Что известно о личной жизни Бородина

Виталий Бородин женат на телеведущей Елене Крайт. Сейчас она является официальным лицом ФПБК.

В 2019 году у супругов родилась дочь Николь. Также у активиста есть сын Виталий от прошлых отношений.

Что за история с Бородиным и статусом адвоката

В 2023 году появилась информация о том, что Виталия Бородина якобы лишили статуса адвоката. По данным MK.RU, в адвокатской палате Северной Осетии ему вменили несколько фактов нарушения адвокатской этики. В частности, он совмещал правозащитную и адвокатскую деятельность, что запрещено, подчеркнул источник.

Однако сам Бородин не смог подтвердить эту информацию.

«Ну пока я еще не знаю. Откуда вы взяли информацию? Ну вот они, MK.RU, опять написали. Я сейчас с автором новости общался, она сама не знает, лишили меня или нет. Еще никто не знает об этом. Не подразумевает лишения статуса мое нарушение, поэтому впервые слышу», — заявил он «Газете.Ru».

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Виталий Бородин

Против кого выступал Бородин

В 2023 году Виталий Бородин проиграл суд с актером Данилой Козловским, который подал иск о защите чести и достоинства на общественника. Тот требовал проверить артиста на предмет дискредитации Вооруженных сил России. Суд по требованию Козловского постановил взыскать с Бородина 1 рубль, но глава ФПБК сообщил, что не собирается выплачивать эту сумму.

В прошлом году активист попросил Генеральную прокуратуру возбудить уголовное дело о государственной измене против актрисы Лии Ахеджаковой. В своем заявлении глава ФПБК потребовал признать ее иноагентом.

Кроме того, аналогичное обращение Бородин посвятил певице Алле Пугачевой, заявив, что установил «иностранное финансирование ее деятельности и связи с западными спецслужбами». Он также считает, что Примадонну и ее мужа, юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), необходимо лишить имущества в России.

В конце декабря Бородин раскритиковал «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой и звезд, посетивших мероприятие. Он предложил лишить Филиппа Киркорова звания народного артиста.

Помимо этого, после недавней новости о возвращении поп-короля на НТВ Бородин обратился к генеральному директору канала с просьбой убрать его из шоу «Маска».

В январе этого года он также обратится в Генпрокуратуру с просьбой проверить артистов Ксению Раппопорт и Алексея Серебрякова на финансирование из-за рубежа.

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