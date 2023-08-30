«Вопросы задавать некому»: Бородин о судебном заседании с Козловским Бородин осудил Козловского, который не явился на суд о защите чести

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На суде по иску актера Данилы Козловского о защите чести к председателю Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин не удалось задать артисту вопросы о его политических убеждения. Об этом NEWS.ru рассказал сам Бородин. По словам общественника, актер не приехал на суд, а его представитель не использовал в обвинительной части никакой экспертизы.

Доводов в отношении меня практически не было. Они указали, что якобы я в своем обращении в Генпрокуратуру, что Козловский убыл в США. Этим самым юристы посчитали, что я опорочил честь Козловского, что он уехал в недружественную страну. <...> Нам пришлось юридическим языком объяснить, что заявленные доводы не имеют никакой юридической силы, — рассказывает Бородин.

Глава ФПБК сообщил, что следующее заседание назначено на 6 сентября. Он выразил надежду, что актер все-таки явится на очередное заседание.

Мне бы хотелось, задать ему вопрос, как он относится к СВО, к Навальному. Получилось так, что он не приехал, вопросы задавать было некому. Я надеюсь, он явится в суд и будет отстаивать свою позицию и как патриот предоставит свои доводы, но пока в суд приезжаем только мы. Не знаю, почему Козловский не приезжает. Чем дальше, тем будет непростая ситуация для Козловского, — говорит Бородин.

В июле Данила Козловский через суд потребовал один рубль моральной компенсации с главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина. Бородин просил Генпрокуратуру проверить актера на дискредитацию армии, что Козловский счел клеветой в его адрес.