Бородин предложил аннулировать паспорта у Ходорковского и людей Навального

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в разговоре с NEWS.ru предложил аннулировать загранпаспорта у Ивана Жданова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Любови Соболь (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), Леонида Волкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Михаила Ходорковского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По его словам, эти люди уехали из России и продолжают дискредитировать страну. Бородин отметил, что при аннулировании загранпаспортов их ждет депортация в РФ и уголовные дела.

Мы предлагаем такую историю – кто убежал из страны и дискредитирует ее, находясь за границей: Жданов, Соболь, Волков, Ходорковский. У этих людей нужно аннулировать загранпаспорта. Как только мы это сделаем, некоторые из них не имеют вида на жительства, они имеют гражданство РФ. Соответственно, они будут депортированы в Россию, а здесь их ждут уголовные дела. Будем действовать по такому пути. Пора предателей, русофобов ставить на место, потому что они уже настолько обнаглели, оборзели, что потеряли чувство страха, — сказал Бородин.

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о конфискации имущества за распространение заведомо ложных сведений о Вооруженных силах РФ и призывы к антигосударственной деятельности. Новый закон также предусматривает возможность лишения почетных званий и наград.

Бородин предложил лишить актрису Лию Ахеджакову и певицу Аллу Пугачеву имущества в России. Он назвал артисток «рьяными предателями и русофобами». По словам главы ФПБК, если знаменитости продолжат дискредитировать РФ, то он будет требовать привлечения их к ответственности.