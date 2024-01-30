Бородин призвал закрыть оскорбившим РФ звездам въезд в дружественные страны Бородин призвал закрыть оскорбившим Россию артистам въезд в дружественные страны

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в разговоре с NEWS.ru призвал добиться от дружественных России стран запрета на посещение их территории артистами, оскорбляющими РФ. В качестве примера он привел решение властей ОАЭ закрыть въезд для рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в список иноагентов).

ОАЭ раз и запретили въезд в страну Моргенштерну. И все. Нам нужно договориться со всеми дружественными странами — подобных людей не пускать. Передать им список этих людей. Или не пускать их в Россию лет 50. Да, конституция не позволяет, но поправку можно внести. Герои те, кто на СВО ушел, а не эти голые или «Би-2», — добавил Бородин.

24 января участники группы «Би-2» выступили на сцене клуба Illuzion Phuket на курортном острове Пхукет. Сразу после завершения концерта музыкантов «Би-2» арестовали. Telegram-канал Mash сообщал, что арест запрашивало генконсульство России в Таиланде в связи с критикой СВО.

После задержания музыканты сообщили, что заплатили штраф за неправильно оформленные документы. По словам артистов, их концерты в Таиланде проходили официально и с привлечением местных организаторов.

Ранее издание Ynet сообщило, что четырех участников рок-группы «Би-2» депортируют в Израиль, а не Россию. В Израиль во вторник, 30 января, будет отправлен в том числе солист группы Лева (Егор Бортник, внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который въехал в Таиланд по израильскому паспорту.