Стало известно, куда из Таиланда депортируют музыкантов «Би-2» Ynet: Леву из «Би-2» депортируют из Таиланда в Израиль 30 января

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Рок-группа «Би-2»

Четырех участников рок-группы «Би-2» депортируют в Израиль, а не Россию, cообщило израильское издание Ynet. В Израиль во вторник, 30 января, будет отправлен в том числе солист группы Лева (Егор Бортник, внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который въехал в Таиланд по израильскому паспорту.

По данным Ynet, с тайскими властями связался МИД Израиля и посольство в этой азиатской стране. Дипломатам удалось договориться о депортации в Израиль четырех из семи задержанных, поскольку у тех есть израильское гражданство.

Еще один участник группы с австралийским гражданством будет депортирован в Австралию. Куда отправят остальных задержанных неизвестно, однако Ynet пишет, что, согласно текущей информации, «никого не депортируют в Россию».

Организация «Ветераны России» ранее потребовала задержать по прилете в РФ участников группы «Би-2». Общественники попросили возбудить против них уголовное дело за поддержку терроризма.

24 января участники группы выступили на сцене клуба Illuzion Phuket на курортном острове Пхукет. Сразу после завершения концерта «Би-2» арестовали. Telegram-канал Mash сообщал, что арест запрашивало Генконсульство России в Таиланде в связи с критикой СВО.

После задержания музыканты сообщили, что оплатили штраф за неправильно оформленные документы. По словам артистов, их концерты в Таиланде проходили официально и с привлечением местных организаторов.