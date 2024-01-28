Группа «Би-2» вышла на связь после задержания в Таиланде и сообщила, что оплатила штраф за неправильно оформленные документы. По словам музыкантов, их концерты в Таиланде проходили официально и с привлечением местных организаторов, но задержали их из-за неправильно оформленных документов.
После переведения в Бангкок музыканты будут депортированы в свои страны. Среди участников коллектива есть граждане РФ, Австралии и Израиля. В заявлении подчеркивается, что солисты и основатели группы, Лева (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Шура, — не граждане РФ.