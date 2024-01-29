Участников «Би-2» могут задержать после депортации из Таиланда SHOT: группу «Би-2» требуют задержать по прилете в РФ за поддержку терроризма

Участников группы «Би-2» потребовали задержать по прилете в Россию и возбудить в отношении них уголовное дело за поддержку терроризма, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, с соответствующей инициативой выступили общественники из организации «Ветераны России».

В ближайшие дни музыкантов должны депортировать из Таиланда, где их арестовали за выступления без разрешения на работу, в страны, паспорта которых они предъявляли на границе. По предварительной информации, в Россию придется вернуться всем участникам группы, кроме Левы (Егор Бортник, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Шуры (Александр Уман). Известно, что Лева летает по миру по израильскому паспорту, а Шура прилетел в Таиланд по австралийским документам и, скорее всего, его отправят в Сидней.

По информации SHOT, «Ветераны России» намерены обратиться в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет с требованием возбудить в отношении музыкантов из «Би-2» дело по статье о содействии террористической деятельности. По словам председателя организации Ильдара Резяпова, солист коллектива регулярно заявлял о поддержке ВСУ.

Ранее «Би-2» вышла на связь после задержания в Пхукете и сообщила, что оплатила штраф за неправильно оформленные документы. По словам артистов, их концерты в Таиланде проходили официально и с привлечением местных организаторов. Музыканты подчеркнули, что в 2023 году сыграли более 60 концертов в трех десятках стран, в том числе два шоу в Таиланде.