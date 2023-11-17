Глава ФПБК Бородин призвал максимально строго наказать Ахеджакову

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лия Ахеджакова

Народную артистку России Лию Ахеджакову никак не наказали, хотя она открыто поддерживала тех, кто сегодня объявлен иноагентом, позволяла себе антироссийские высказывания в прессе и даже вышла на сцену в Германии с флагом Украины, сообщил в разговоре с NEWS.ru руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Он добавил, что Ахеджакову не привлекли даже к административной ответственности, хотя артистка должна быть наказана максимально строго.

А ведь она — не просто бабушка, а известный человек, дает интервью, несет информацию. Журналисты подхватывают, а люди читают. В том числе благодаря ей потом молодые ребята убегают из России, — выразил свою точку зрения Бородин.

Он отметил, что недавно находился в Турции по делам организации и общался с молодыми релокантами, задавал им вопрос о мотивах их отъезда из России. Все, по его словам, отвечают, что известные люди «давали интервью и писали в соцсетях о том, что будет совсем плохо на родине».

Сдуру взял чемодан и побежал... Но мы готовы заниматься их возвращением на родину, — подчеркнул Бородин.

Он отметил, что ничего не имеет против покинувших Россию «молодых дурачков-айтишников» и готов содействовать их возвращению в Россию. А вот лидеров общественного мнения, считает Бородин, надо привлекать по всей строгости закона.

Ранее Бородин сообщил, что обратился к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой проверить Ахеджакову на дискредитацию российской армии и финансовую помощь ВСУ. По его словам, артистка неоднократно оскорбляла российский народ и критиковала политику страны.

Также сообщалось, что Ахеджакова зарабатывает в европейских странах по 500 тысяч рублей за один спектакль. В октябре в Германии самая низкая цена билета на спектакль с участием артистки составляла 6 тысяч рублей, за места в партере зритель платил 10–13 тысяч.