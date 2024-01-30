Бородин призвал продать все имущество Галкина и Пугачевой ради нужд СВО Бородин призвал продать дома Галкина и Пугачевой и купить квартиры бойцам СВО

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в беседе с NEWS.ru призвал продать все дома юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и певицы Аллы Пугачевой, а на вырученные «миллиарды» купить квартиры участникам СВО. По его словам, полученные деньги также можно потратить на детские дома.

Я считаю, что дома Галкина, Пугачевой можно продать, выручив большие деньги. Сколько они там хотели, 3 млрд рублей? Помните, у Ходорковского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов. — NEWS.ru) изъяли коттеджный поселок? На вырученное купить квартиры участникам СВО, помочь деньгами. Помочь детским домам, детсадам. Вот к этим людям, которые дискредитируют Россию, называют нас холопами, нужно применять неотвратимость наказания, — добавил Бородин.

Ранее он также призвал добиться от дружественных России стран запрета на посещение их территории артистами, оскорбляющими РФ. В качестве примера он привел решение властей ОАЭ закрыть въезд для рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в список иноагентов).

24 января участники группы «Би-2» выступили на сцене клуба Illuzion Phuket на курортном острове Пхукет. Сразу после завершения концерта музыкантов «Би-2» арестовали. Telegram-канал Mash сообщал, что арест запрашивало генконсульство России в Таиланде в связи с критикой СВО. После задержания музыканты сообщили, что заплатили штраф за неправильно оформленные документы. По словам артистов, их концерты в Таиланде проходили официально и с привлечением местных организаторов.