https://static.news.ru/photo/1efb4320-686f-11ea-8140-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьев Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Гости шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» украинский эксперт Вячеслав Ковтун и политолог Владимир Сергиенко едва не подрались. Перепалка между ними произошла во время обсуждения ситуации с коронавирусом на Украине.

Фрагмент программы опубликован в Telegram-канале ведущего. Сергиенко упрекнул оппонента в том, что тот просто сжирает время на передаче и занимается клоунадой, назвал украинского эксперта мразиной, подонком, ублюдком и скотиной, а также пригрозил дать по голове. В ответ украинский политолог уже начал двигаться в сторону соперника, но получил предупреждение от ведущего.

Ковтун является частым гостем на программах телеканала «Россия 1». Сам Соловьёв признавался, что украинский политолог — один из его любимых спикеров. В программах, где участвует Владимир Соловьёв стороны регулярно переходят на крики и оскорбления. Не исключение и сам ведущий. Так, ранее NEWS.ru сообщал, что Соловьёв объяснил свой крик во время эфиров на радио. По его мнению, делать это приходится для того, чтобы «поддёргивать людей». Он добавил, что в эти моменты он не переполнен негативом, а, напротив, совершенно спокоен. Просто радио — это «особый жанр».