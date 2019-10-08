https://static.news.ru/photo/63e827b2-e9dc-11e9-b3f8-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Невозможно работать с людьми, выражающими свою точку зрения за деньги, считает телеведущий Владимир Соловьёв. Поэтому гости его передачи на канале «Россия 1» не получают зарплату за участие в ток-шоу, заявил журналист.

Он признался, что чувствует себя «словно в театре», когда говорить начинают украинские политологи. Особенно эпатажным оказался Вячеслав Ковтун. Таких спикеров, как он, уверен Соловьёв, невозможно придумать.

Интерес зрителей к событиям на Украине, по мнению Соловьёва, имеет прямое отношение к «вопросу чистоты эмоций». Дело в том, что современная Незалежная — «альтернативная реальность», обошедшая Россию стороной. Темы, связанные с внутренней политикой в РФ, приносят меньше рейтинга. Поэтому им часто оставляют последний блок передачи, пишет « ПолитЭксперт ».

Ранее News.ru сообщал, что Соловьёв объяснил свой крик во время эфиров на радио. По его мнению, повышать голос приходится для того, чтобы «поддёргивать людей».

Он добавил, что в эти моменты он не переполнен негативом, а, напротив, совершенно спокоен. Просто радио — это «особый жанр».