Невозможно работать с людьми, выражающими свою точку зрения за деньги, считает телеведущий Владимир Соловьёв. Поэтому гости его передачи на канале «Россия 1» не получают зарплату за участие в ток-шоу, заявил журналист.
Он признался, что чувствует себя «словно в театре», когда говорить начинают украинские политологи. Особенно эпатажным оказался Вячеслав Ковтун. Таких спикеров, как он, уверен Соловьёв, невозможно придумать.
Интерес зрителей к событиям на Украине, по мнению Соловьёва, имеет прямое отношение к «вопросу чистоты эмоций». Дело в том, что современная Незалежная — «альтернативная реальность», обошедшая Россию стороной. Темы, связанные с внутренней политикой в РФ, приносят меньше рейтинга. Поэтому им часто оставляют последний блок передачи, пишет «
Ранее News.ru сообщал, что Соловьёв объяснил свой крик во время эфиров на радио. По его мнению, повышать голос приходится для того, чтобы «поддёргивать людей».
Он добавил, что в эти моменты он не переполнен негативом, а, напротив, совершенно спокоен. Просто радио — это «особый жанр».
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