Владимир Соловьёв Владимир Соловьёв Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Невозможно работать с людьми, выражающими свою точку зрения за деньги, считает телеведущий Владимир Соловьёв. Поэтому гости его передачи на канале «Россия 1» не получают зарплату за участие в ток-шоу, заявил журналист.

Он признался, что чувствует себя «словно в театре», когда говорить начинают украинские политологи. Особенно эпатажным оказался Вячеслав Ковтун. Таких спикеров, как он, уверен Соловьёв, невозможно придумать.

Интерес зрителей к событиям на Украине, по мнению Соловьёва, имеет прямое отношение к «вопросу чистоты эмоций». Дело в том, что современная Незалежная — «альтернативная реальность», обошедшая Россию стороной. Темы, связанные с внутренней политикой в РФ, приносят меньше рейтинга. Поэтому им часто оставляют последний блок передачи, пишет «ПолитЭксперт».

Ранее News.ru сообщал, что Соловьёв объяснил свой крик во время эфиров на радио. По его мнению, повышать голос приходится для того, чтобы «поддёргивать людей».

Он добавил, что в эти моменты он не переполнен негативом, а, напротив, совершенно спокоен. Просто радио — это «особый жанр».

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