https://static.news.ru/photo/879203e8-e9c5-11e9-ac97-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: vrsoloviev/instagram.com

Кричать во время радиоэфиров приходится для того, чтобы «поддёргивать людей». Если журналист «даёт голос», то аудитория начинает прислушиваться к его словам, рассказал телеведущий Владимир Соловьёв.

Он добавил, что в эти моменты он не переполнен негативом, а, напротив, совершенно спокоен. Просто радио — это «особый жанр».

Мужики, как правило, ведут машину. Женщины — собирают детей в школу. И фоном работает радио. Если всё время бу-бу-бу — это одно <...> А если вдруг ты даёшь голос, что-то происходит — засмеялся, запел песню, что-то поставил, — люди вздрагивают, — пояснил Соловьёв.

Иными словами, держать людей во внимании, привлекать их и быть интересным аудитории — это искусство, передаёт « Царьград ».

Ранее Соловьёв прокомментировал призыв украинского журналиста Дмитрия Гордона возвести забор между Украиной и Донбассом и строить экономику на оставшейся части страны. Телеведущий сравнил коллегу с бывшим премьером Незалежной Арсением Яценюком, писал News.ru.