Школьный курс по музыке решили обогатить песнями SHAMAN и Газманова Депутат Колунов: граждане просят дополнить уроки музыки патриотическими песнями

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец Shaman (Ярослав Дронов)

По просьбам граждан школьную программу по музыке следует дополнить композициями патриотической направленности современных исполнителей, в том числе SHAMAN (Ярослава Дронова), Олега Газманова и Николая Расторгуева, рассказал в беседе с «Парламентской газетой» депутат Госдумы Сергей Колунов. По его словам, соответствующее обращение он направил министру просвещения России Сергею Кравцову.

Предложения включить песни именно современных авторов я слышал и от ребят в школах, и от матерей и жен участников спецоперации. Они просили, чтобы я выступил с соответствующим предложением, — объяснил парламентарий.

Он выразил уверенность, что изучение патриотических песен, в том числе современных, созданных после начала СВО, привьет детям чувство любви к Родине и гордости за нее. Как пишет издание, идею Колунова поддержали в комитете Госдумы по просвещению. А в официальном ответе Минпросвещения указывается, что ведомство «готово рассмотреть возможность дополнения федеральной рабочей программы по учебному предмету „Музыка“ песнями патриотической направленности современных авторов», которые должны обладать высокими художественными достоинствами, соответствовать психологическим особенностям учеников разных возрастов, а также их исполнительским возможностям.

Как напоминает издание, согласно итогам опроса ВЦИОМа, в 2023 году главными музыкальными патриотами россияне сочли певца SHAMAN (28%), Олега Газманова (22%), Николая Расторгуева (10%).

SHAMAN, группа «Любэ», Олег Газманов и многие другие, любимые народом исполнители — те люди, чье творчество могут совершенно обоснованно изучать в школах. Это песни, наполненные любовью к Родине, — подчеркнул Колунов.

Ранее депутат уже заявлял о необходимости разучивать на школьных уроках музыки патриотические песни. По словам законодателя, это будет способствовать эффективности патриотического воспитания подрастающего поколения.