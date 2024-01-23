В Госдуме призвали усилить патриотическую направленность уроков музыки Депутат Колунов: на школьных уроках музыки нужно разучивать патриотические песни

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На школьных уроках музыки необходимо разучивать патриотические песни, заявил в беседе с «360» депутат Госдумы Сергей Колунов. По его словам, это будет способствовать эффективности патриотического воспитания подрастающего поколения.

Как отметил парламентарий, сегодня патриотическое воспитание становится одним из важнейших направлений работы школ и других учреждений образования, и эффективность этой работы значительно возрастет, если добавить в нее музыкальную составляющую. Законодатель подчеркнул, что музыка сильно воздействует на чувства человека и на его восприятие окружающего мира, находит отклик в детских душах, направляя их взгляды в нужное русло.

Уверен, изучение патриотических песен, в том числе современных, созданных совсем недавно на фоне проведения нашей страной специальной военной операции, привьет нашим детям чувство любви к Родине, гордости за страну, — пояснил Колунов.

Он добавил, что намерен обратиться с соответствующей инициативой к министру просвещения РФ Сергею Кравцову, после чего проработать поправки в закон об образовании и подготовить список авторов и исполнителей, произведения которых будут изучаться на уроках музыки.

Ранее заместитель руководителя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко предложила включить в цикл занятий «Разговоры о важном» составление родового древа и изучение семейных традиций. По мнению парламентария, это позволит укрепить связь между старшим и младшим поколениями.