В России предложили научить школьников составлять родовое древо Депутат Занко предложила включить создание родового древа в «Разговоры о важном»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко предложила включить в цикл занятий «Разговоры о важном» составление родового древа и изучение семейных традиций. В беседе с «Парламентской газетой» она подчеркнула, что это позволит укрепить связь между старшими и младшими поколениями. Депутат направила обращение с данным предложением главе Минпросвещения Сергею Кравцову.

Составление семейного древа поможет укрепить связь между старшими и младшими поколениями, исполнить долг памяти перед своими предками, — заявила парламентарий.

Инициативу Занко поддержали в комитете Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Депутат Татьяна Ларионова отметила, что подобные уроки важны для пропаганды семейных ценностей. Она также напомнила, что в некоторых регионах начали внедрять занятия по семьеведению. По словам парламентария, учителя, которые ведут данные уроки, отмечают их эффективность.

Комитет Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры ранее предложил правительству РФ разработать национальный стандарт патриотического туризма. В тексте рекомендаций отмечается, что обеспечение патриотического воспитания и просвещения граждан является одной из ключевых задач государства.