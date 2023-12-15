Россиян планируют приобщить к патриотическому туризму ГД призвала правительство РФ разработать нацстандарт патриотического туризма

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Комитет Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры предложил правительству РФ разработать национальный стандарт патриотического туризма, такие данные содержатся в рекомендациях по итогам круглого стола комитета о реализации всероссийского проекта «Патриотическое кольцо России», документ имеется в распоряжении ТАСС. В тексте отмечается, в частности, что обеспечение патриотического воспитания и просвещения граждан является одной из ключевых задач государства. Кроме того, документ содержит рекомендации для Министерства просвещения.

Комитет рекомендует правительству Российской Федерации <...> разработать национальный стандарт патриотического туризма. Проработать вопрос дополнительной государственной поддержки патриотического туризма, — говорится в тексте.

Там также отмечается, что патриотическое воспитание в первую очередь касается детей, позволяет обеспечить преемственность поколений, что, в свою очередь, «позволит сохранить самоидентичность народа и государства». Министерству просвещения в этой связи рекомендуется рассмотреть возможности включения в образовательные программы по истории поездки школьников и студентов «по территориям, обладающим наибольшим потенциалом в сфере патриотического туризма». Также предполагается знакомство молодежи с деятельностью военно-патриотических клубов и участие в военно-исторических фестивалях.

Кроме того, министерству предлагается рассмотреть возможность проведения урока «Разговоры о важном» на тему «Патриотическое кольцо России». Данный проект призван объединить все патриотические маршруты по стране и включить их в федеральную программу по развитию внутреннего и въездного туризма в России. Внутрирегиональные маршруты уже сформированы в 51 субъекте РФ, они станут основой общей концепции.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев назвал создание института комиссаров в российских средних и высших учебных заведениях важным фактором в деле военно-патриотического воспитания молодежи на фоне «тлетворного влияния» Запада. Он предложил назначать на эти должности ветеранов СВО, которые станут для детей «проводниками идей любви к родине».